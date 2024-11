Oficial Meteocat: El canvi de temps que arriba el cap de setmana

La tardor a Catalunya ofereix una àmplia varietat de fenòmens meteorològics. Les darreres setmanes, hem vist pluges torrencials, dies freds i fins i tot temperatures càlides poc habituals per a aquesta època. Ara, Meteocat adverteix que s'acosta un nou canvi en el temps que marcarà els propers dies i el cap de setmana.

Segons l'últim informe de Meteocat, la boira serà el fenomen més destacat a les comarques de Ponent durant els propers dies. Les previsions indiquen que els bancs de boira seran persistents en aquesta zona, afectant la visibilitat i complicant els desplaçaments. A més, el litoral també veurà un augment dels estrats baixos, especialment a punts propers al mar.

Pel que fa a les temperatures, Meteocat assenyala que hi haurà una lleu tendència a la baixa a mesura que s'acosti el cap de setmana. Tot i que les variacions no seran dràstiques, aquest descens tèrmic podria ser perceptible durant les nits i les primeres hores del dia. El canvi no implica un fred intens, però sí un ambient més d'acord amb la temporada tardorenca. El Sol podria ser present a diverses comarques durant la jornada de divendres, encara que dissabte i diumenge s'anirà apagant progressivament amb l'aparició de núvols.

La predicció específica de Meteocat per a divendres, dissabte i diumenge mostra un patró de nuvolositat en augment a mesura que avança el cap de setmana. Al mapa compartit, s'observa un increment significatiu de núvols baixos i estrats que cobriran gran part del territori català diumenge. Aquest augment de la cobertura ennuvolada podria comportar precipitacions lleugeres, encara que no s'esperen pluges significatives.

S'acosta l'hivern

L'impacte d'aquest canvi meteorològic serà més evident en activitats a l'aire lliure i el trànsit. A Ponent, la boira podria generar problemes de visibilitat a carreteres i aeroports. D'altra banda, a les zones litorals, la nuvolositat podria afectar la lluminositat habitual, reduint les temperatures diürnes en aquestes àrees.

Meteocat recomana precaució per als que s'hagin de desplaçar per les zones afectades per la boira. A més, recorda la importància de mantenir-se informat mitjançant els canals oficials, on s'actualitzen les previsions i s'emeten avisos específics en cas de condicions adverses.

Aquest canvi en el temps coincideix amb la transició cap a l'hivern, on és comú observar fluctuacions meteorològiques. Els experts assenyalen que aquestes alteracions, tot i que són lleus, formen part del cicle natural d'aquesta època a Catalunya. La combinació de boira, descens tèrmic i augment de nuvolositat és típica de finals de tardor.