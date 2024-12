Avís urgent del Meteocat: Pluges des de ja i tota la matinada en aquestes zones

per Sergi Guillén

El fred i la pluja s'han apoderat de Catalunya els darrers dies, deixant paisatges tardorencs i cels grisos. Aquest panorama s'ha vist reflectit en l'increment d'alertes meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Ara, l'organisme ha emès un nou avís de precipitacions intenses que afectaran tota la matinada.

Els conductors i vianants han hagut d'extremar les precaucions a causa de les pluges intermitents. Mentrestant, les temperatures han baixat molt i han consolidat la sensació tèrmica d'un hivern que sembla que s'ha avançat. Les previsions indiquen que aquesta situació es prolongarà durant les properes hores.

Alguns grups vulnerables com els agricultors també s'han mostrat preocupats pels efectes que aquestes pluges podrien tenir als cultius de temporada. Si bé l'aigua és benvinguda després de mesos de sequera, les precipitacions intenses podrien fer malbé les collites i provocar pèrdues econòmiques.

Precipitacions intenses i zones afectades

El Meteocat ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill per pluges intenses, vigent des de les 07:00 d'avui. El llindar previst assenyala acumulacions superiors a 20 mm en tan sols 30 minuts a les zones marcades.

| Getty Images

Segons l'informe, les precipitacions es concentraran principalment a les comarques de l'est i del sud-est de Catalunya. Les àrees més afectades, amb nivell de perill 2/6 per avui dijous, inclouen territoris com la Selva i el Maresme. S'espera que les tempestes vagin acompanyades d'activitat elèctrica i acumulacions locals possibles superiors a 50 mm durant l'episodi.

Demà divendres, el nivell d'alerta disminueix a 1/6, però es mantindran les pluges localitzades al litoral i prelitoral. La distribució geogràfica del fenomen continuarà sent local, encara que menys estesa que durant avui.

Recomanacions per a la població

Trànsit ha recordat als conductors la importància d'extremar les precaucions al volant durant aquests episodis de pluja. Les principals recomanacions inclouen: Reduir la velocitat per evitar accidents, augmentar la distància de seguretat entre vehicle, ser prudent a les maniobres, especialment en corbes i zones amb poca visibilitat.

Així mateix, s'aconsella també evitar els desplaçaments innecessaris a les zones amb més acumulació d'aigua i mantenir-se informat a través dels canals oficials del Meteocat i Protecció Civil.

Perspectives per a les properes hores

L'episodi de pluges podria estendre's fins a l'alba a les zones més afectades, amb millores previstes a partir de divendres al migdia. Tot i això, el nivell d'alerta recorda que s'han de prendre precaucions, ja que els xàfecs intensos podrien provocar inundacions locals.

Així doncs, les pluges i el fred continuaran marcant el ritme a Catalunya. Mantenir-se alerta i actuar amb responsabilitat serà clau per evitar incidents en aquestes condicions adverses. Els canals oficials del Meteocat informaran a l'instant sobre qualsevol canvi.