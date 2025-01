Oficial Meteocat: Canvi brusc de temps el cap de setmana

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) anticipa un cap de setmana ple de contrastos meteorològics en bona part del territori. Segons l'última informació difosa, el divendres vindrà marcat per un ambient assolellat i un repunt de les temperatures, especialment durant les hores centrals del dia. No obstant això, aquesta relativa calor hivernal no durarà massa, ja que a mesura que avanci el cap de setmana, es preveuen canvis importants que podrien portar precipitacions, sobretot al quadrant nord-oest el dissabte a la tarda, i un descens tèrmic notable per al diumenge.

Divendres: sol i ascens tèrmic

El divendres es perfila com la jornada més estable i agradable dels pròxims dies. Una configuració anticiclònica a la meitat sud d'Europa aportarà cels clars i un increment dels valors diürns. S'espera que els termòmetres pugin diversos graus en comparació amb el dia anterior, fent que, en molts punts del litoral i prelitoral, s'assoleixin màximes superiors als 15 o 16 graus. En zones d'interior, tot i no arribar a nivells tan alts, també es notarà l'ascens, amb un ambient més suau i una reducció de les glaçades matinals.

Els meteoròlegs adverteixen, no obstant això, que aquesta situació assolellada vindrà acompanyada en alguns punts de boires locals a l'inici de la jornada, especialment en fons de vall i zones planes propenses a l'acumulació d'humitat. Per això, recomanen extremar les precaucions al volant a primeres hores per evitar sorpreses amb la visibilitat reduïda. Un cop dissipats aquests possibles bancs de boira, el sol dominarà la major part de la jornada, creant una atmosfera gairebé primaveral en ple hivern.

Dissabte: inestabilitat al nord-oest

El veritable canvi es produirà el dissabte. Segons Meteocat, des d'última hora de la tarda s'aproximarà un front que podria deixar precipitacions al quadrant nord-occidental, és a dir, a les comarques del Pirineu i Prepirineu de Lleida i part de l'Alt Pirineu i Aran. També es contemplen ruixats puntuals en zones properes, encara que no es preveuen pluges de gran intensitat o generalitzades per a tot el territori.

La nuvolositat augmentarà progressivament al llarg de la jornada. Al matí, encara es podrien gaudir de clars, però l'entrada de vents de component oest o nord-oest podria arrossegar masses d'aire una mica més humides, incentivant l'aparició de núvols. Cap a la tarda, el front podria consolidar-se, amb la qual cosa és probable que el temps es torni més inestable a la meitat occidental, deixant ruixats de diversa consideració, mentre que a la resta del territori es mantindria amb intervals de sol i núvols. Les temperatures màximes es mantindran similars a les de divendres, encara que alguns models apunten a un lleuger descens en àrees muntanyoses.

| Eloi_Omella

Diumenge: baixen les temperatures

El diumenge es veu com la jornada en què el brusc canvi es farà més evident. Meteocat preveu la circulació de bandes de núvols alts en bona part del país, encara que el més significatiu serà el descens tèrmic que s'experimentarà, especialment durant la tarda i nit. Aquest canvi de patró implicaria l'entrada d'una massa d'aire una mica més fred, fent que els valors diürns no assoleixin els pics de divendres o dissabte. En alguns punts de l'interior, la baixada de temperatura es notarà amb claredat, podent tornar a registrar-se glaçades en la nit de diumenge a dilluns.

D'altra banda, no es descarta que quedin residus d'inestabilitat al Pirineu, amb possibilitat de precipitacions febles a primeres hores, sobretot en cotes relativament altes. Així i tot, la previsió més probable és que la humitat i la nuvolositat s'allunyin al llarg del dia, deixant, en el seu lloc, un cel més variable. En zones costaneres, l'increment de vents de component nord o nord-oest podria agitar lleugerament el mar, per la qual cosa la navegació podria veure's afectada en alguns trams.