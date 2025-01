Catalanofòbia contra una professora: 'Sácate el pantumaca de...'

Continuen els problemes d'educació a les escoles catalanes. Fa temps que molts mestres han posat el crit al cel i han denunciat com pugen les noves generacions. S'ha perdut el respecte i l'autoritat cap al professor o la professora i tot són drets i més drets. Ho explica l'escriptor Damià Bardera en el seu llibre 'Incompetències Bàsiques'.

Abans, si una escola castigava un alumne, a casa, ningú dubtava de la versió del centre. Ara, tot són queixes i denúncies. I, el pitjor de tot és que sovint l'equip directiu gira l'esquena al docent i accepta les al·legacions de l'alumne per no tenir problemes. L'escola té dues opcions. O l'envia a casa i li obre un expedient. O el deixa a classe, però que no molesti. I aquesta segona opció és molt més còmode.

| Dean Drobot, XCatalunya

Aquesta mala educació sovint es tradueix en catalanofòbia i masclista. I això és el que ha patit una mestra a Twitter després d'explicar que ella continuaria ensenyant català als seus alumnes. La resposta de l'usuari ha estat esperèntica. Ha tret el 'pamtumaca' i ha demostrat el seu odi cap a la llengua i cultura catalana, però també el seu masclisme.

"¿Qué farfullas reina?" "sácate el pantumaca de la boca pa hablar que además de salpicar y poner todo perdido no se tentiende una polla", ha dit un usuari que s'amaga sota el nom de Pitiklow i que posa una una foto que no és la seva.

Reivindicació de la professora

"A tots els que m'insulten per parlar català a Catalunya i per fer que els meus alumnes el parlin, només dir-vos que no canviaré d'opinió ni de manera de fer. És catalanofòbia i no ho permeto a la meva aula ni a la meva vida. A Catalunya en català", es queixava la mestra.

Ella continuarà fent les classes en català i ensenyant aquesta llengua als seus alumnes encara que l'insultin. No canviarà d'opinió. Intentar que ho faci, a més d'una coacció, és també catalanofòbia.

La seva piulada s'ha fet viral i els seus seguidors a xarxes socials li han donat les gràcies i l'han animat a continuar com fins ara. "Gràcies", "molt ben dit", "moltes gràcies pel que fas. Estem farts de catalanofòbia i la revolució dels somriures no aconseguirà res. Així sí. No permeteu que aquests fatxes arribin a res".