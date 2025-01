El motiu pel qual és clau la Viquipèdia en català: 'Podem...'

per Pol Nadal

La Viquipèdia en català ha estat reconeguda com una eina clau per a la difusió i enfortiment de la llengua catalana en l'àmbit digital. Durant una entrevista en el programa La primera pedra de RAC1, ha quedat clara la importància d'aquesta plataforma per a la difusió de la llengua a nivell mundial, sobretot, pel que fa a la visibilitat.

Un pilar digital amb 52 milions de visites al mes

Viquipèdia en català rep més de 52 milions de visites mensuals. Aquesta xifra no només és un indicador de l'interès que genera la llengua catalana a Internet, sinó també un reflex de la força d'aquesta llengua en l'àmbit digital. Aquesta presència ha posicionat la Viquipèdia com una de les 20 versions més consultades de Wikipedia a tot el món.

Aquest assoliment és especialment rellevant, ja que moltes empreses globals prioritzen les llengües amb més presència digital a l'hora de dissenyar les seves interfícies i serveis. Per exemple, la disponibilitat del català en sistemes de lloguer de cotxes o en plataformes tecnològiques és resultat directe del seu impacte en eines globals com Wikipedia. L'entrevistada va destacar que "el poder que té la Viquipèdia en català per difondre la llengua és extraordinari".

Vikipedia, un projecte amb caràcter voluntari

El creixement i manteniment de la Viquipèdia en català no seria possible sense la dedicació d'una comunitat activa de voluntaris i voluntàries. Aquestes persones, apassionades per la llengua i la cultura catalana, dediquen el seu temps a la creació, edició i actualització d'articles en català. Aquest esforç col·lectiu no només enriqueix la plataforma, sinó que també reforça la presència de la llengua en l'espai digital, projectant-la a nivell internacional.

| Twitter, XCatalunya

Wikipedia molt més que una enciclopèdia en línia

La Viquipèdia no és només una plataforma de coneixement, sinó també una eina de resistència cultural. En un context on l'ús del català té problemes en alguns àmbits, la seva presència digital es converteix en una forma d'assegurar la seva pervivència i rellevància. La visibilitat en plataformes com Vkipedia demostra que el català és un idioma amb potencial global.

No només és una font d'informació, sinó que també serveix per posar el català en el mapa lingüístic del món.