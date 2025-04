Oficial Meteocat: Arriba un gir de 180 graus en el temps aquesta setmana

La primavera sempre porta sorpreses, i a Catalunya aquesta setmana no serà l'excepció. Després d'uns dies on molts catalans han pogut gaudir de jornades assolellades amb temperatures suaus, l'ambient promet una transformació significativa que podria canviar els plans de més d'un.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) anuncia un canvi radical en les condicions meteorològiques, despertant l'interès d'aquells que esperen ansiosament conèixer els detalls per preparar adequadament les seves pròximes activitats.

L'evolució del clima en els pròxims dies

Segons la predicció oficial de Meteocat, aquesta setmana es caracteritzarà per un augment progressiu de les temperatures, donant lloc a un ambient clarament primaveral que convidarà a passar més temps a l'aire lliure. Concretament, a partir de dimecres s'espera un increment notable dels termòmetres en gran part del territori català, la qual cosa es tradueix en dies més càlids ideals per a activitats exteriors com senderisme, passejos en bicicleta o trobades familiars a l'aire lliure.

No obstant això, no tot seran cels clars. Meteocat adverteix sobre la presència de fenòmens meteorològics puntuals que podrien agafar desprevinguts els habitants del quadrant nord-est de Catalunya, especialment durant les tardes de dimecres a divendres. Aquestes jornades estaran marcades per l'aparició de ruixats sobtats i aïllats que afectaran especialment comarques com l'Alt Empordà, el Gironès o la Garrotxa.

Zones afectades i característiques de les precipitacions

Aquests ruixats vespertins seran típics d'aquesta època de l'any, breus però intensos, podent acompanyar-se de vegades de petites tempestes amb activitat elèctrica localitzada.

Aquesta situació s'explica pel contrast tèrmic entre la temperatura de la superfície terrestre, cada vegada més càlida a causa de l'avanç primaveral, i les capes d'aire més fred situades en altura.

En les comarques esmentades, serà prudent portar paraigua o roba impermeable durant les tardes, malgrat la sensació generalitzada de bon temps que dominarà la majoria del dia. El caràcter aïllat d'aquests episodis no impedirà que la resta de Catalunya gaudeixi de cels parcialment assolellats, però la precaució serà clau per evitar sorpreses desagradables.

Temperatures en clar ascens

L'increment tèrmic previst serà gradual però notable. Si bé les nits continuaran sent fresques, especialment en zones de l'interior i muntanya, durant el dia el termòmetre assolirà xifres superiors a les registrades en les setmanes anteriors. En punts de la costa com Barcelona, Tarragona o el litoral gironí, les temperatures podrien superar fàcilment els 20 ºC, mentre que a l'interior, ciutats com Lleida o Vic també experimentaran una pujada tèrmica considerable.

Aquest canvi cap a condicions més càlides és un senyal clar que l'hivern està quedant enrere i la primavera es consolida amb força en el territori català.

Recomanacions pràctiques davant el canvi climàtic

Davant aquests canvis bruscos en el clima, Meteocat aconsella estar atent a les actualitzacions oficials i prendre precaucions simples però efectives. És recomanable vestir-se per capes, especialment per a aquells que surtin d'hora i tornin tard a casa, ja que l'amplitud tèrmica serà notable durant aquests dies.

A més, els ciutadans han de mantenir precaució a la carretera durant les tardes en les zones amb previsió de pluja, ja que els ruixats podrien reduir la visibilitat i dificultar temporalment la circulació.

Catalunya viurà, sens dubte, una setmana meteorològica que exigirà adaptació i atenció constant al cel, demostrant una vegada més que a la primavera, el temps pot donar girs inesperats.