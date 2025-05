Oficial Meteocat: Així baixaran les temperatures en els pròxims dies

Quan les temperatures comencen a ser tema de conversa, normalment s'anticipen canvis que poden sorprendre'ns. Catalunya ha gaudit en les últimes setmanes d'un clima relativament suau, però tot apunta que els pròxims dies portaran novetats importants. Segons la darrera informació oficial del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), s'acosta un canvi notable en les condicions climàtiques del territori català que mereix tota la nostra atenció.

Catalunya davant una baixada progressiva de temperatures

La informació més recent publicada per Meteocat indica clarament un descens gradual de les temperatures en tot el territori català, acompanyat d'episodis de pluges i tempestes durant els pròxims dies. Aquest canvi serà evident a partir del diumenge, quan l'arribada d'un front fred provocarà una baixada moderada però perceptible en pràcticament tota Catalunya.

En el mapa presentat per Meteocat, s'observa com la jornada del diumenge estarà caracteritzada per precipitacions freqüents en les comarques pirinenques, així com en punts del litoral i prelitoral català. Les pluges, representades gràficament amb icones de núvols i pluja intensa, suggereixen que podrien ser localment fortes en comarques com la Garrotxa, Ripollès o Berguedà.

No obstant això, el que realment marca la tendència a seguir és la clara línia descendent en la temperatura. Reflectida simbòlicament en el mapa per un front fred representat per una línia violeta, desplaçant-se lentament d'oest a est durant els pròxims dies.

Les pluges s'intensifiquen a començaments de setmana

Si bé el diumenge serà només el començament d'aquest episodi climàtic, durant la jornada del dilluns es preveu una intensificació notable de les precipitacions. Segons la predicció oficial, gran part de Catalunya quedarà sota la influència directa d'aquests fenòmens meteorològics. En especial, es preveuen tempestes més abundants en comarques com Osona, Vallès Oriental i part de les comarques del sud de Girona.

Aquestes precipitacions poden anar acompanyades puntualment de calamarsa i descàrregues elèctriques, cosa que augmentarà el risc en carreteres i zones rurals. A nivell tèrmic, la baixada de temperatures continuarà sent progressiva.

El dilluns serà notablement més fresc que el diumenge, i això serà especialment perceptible durant les hores nocturnes i les primeres hores del matí. On els valors tèrmics podrien baixar notablement, especialment en zones interiors i de muntanya.

Dimarts: el fred s'instal·la amb força a Catalunya

La consolidació d'aquest episodi de descens tèrmic arribarà finalment el dimarts. Segons la previsió, les temperatures mínimes baixaran de forma evident en gairebé tot el territori, especialment a l'interior i els Pirineus. Durant aquest dia, gran part de Catalunya experimentarà cels variables, amb predominança de núvols que seguiran descarregant precipitacions intermitents, però el fred ja serà clarament el protagonista de la jornada.

El dimarts es preveuen els valors més baixos des de fa diverses setmanes, marcant un clar canvi d'estació que obligarà a recuperar abrics i roba molt més càlida. La baixada tèrmica es reflectirà especialment al nord i centre de Catalunya. Incloent les comarques interiors de Lleida i Tarragona, així com l'Alt Empordà i la zona interior de Barcelona.