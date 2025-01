Màxima preocupació per una plaga de paparres: Més de 80 pobles afectats

La tranquil·litat de les zones verdes de Catalunya s'ha vist alterada en les últimes setmanes per una amenaça creixent. Diversos veïns i responsables municipals han començat a alertar sobre l'aparició de petits insectes en parcs, jardins i espais propers a les vivendes. La por s'ha anat propagant, sobretot quan s'han trobat senyals de picades en mascotes i en algunes persones després d'un simple passeig. Les autoritats, cautes, demanen prudència a la població davant aquest fenomen que podria ser més greu del que aparenta a primera vista.

Segons els primers indicis, es tracta d'una paparra que fins fa uns anys era molt poc freqüent en territori català. Els testimonis d'investigadors locals i diversos especialistes avalen la hipòtesi que el canvi en les condicions ambientals i la proliferació descontrolada de certs animals salvatges han posat l'escenari en safata per a l'expansió de la plaga. Per ara, el més recomanable és extremar la vigilància en transitar per zones rurals, periurbanes o parcs públics, evitant el contacte amb matolls i revisant de forma minuciosa la pell i la roba en tornar a casa.

S'ha pogut constatar que la Hyalomma lusitanicum és l'espècie implicada en aquest augment inusual. Diversos estudis recents la situen ja en ambients periurbans, cosa que anteriorment no passava amb tanta freqüència a Catalunya. La seva presència en entorns amb nombrosa activitat humana s'explicaria per la proximitat de certs hostes clau, com conills i senglars, que han experimentat un creixement exponencial en els últims anys. Aquest fet ha creat un brou de cultiu perfecte per a la plaga, desplaçant-la fins i tot a zones residencials i patis escolars.

Els investigadors recorden que no és la primera vegada que s'adverteix sobre aquesta paparra. Fa una mica més de dos anys, Carlos Pradera i Agustín Estrada-Peña van publicar un treball en què ja s'alertava de l'abundància de Hyalomma lusitanicum en punts concrets de la província de Barcelona. Allà, van identificar la seva presència en àrees properes a vivendes i van constatar el potencial risc de transmissió de patògens. No obstant això, en aquell moment l'abast era relativament reduït i es circumscrivia a entorns molt específics.

Ara, tot apunta que la situació s'ha multiplicat. Alguns experts asseguren que l'espècie invasora es localitza en més de 80 municipis, repartits principalment entre les comarques de Barcelona i Tarragona. En concret, s'ha registrat en 55 localitats de Barcelona i 26 de Tarragona. Aquesta xifra contrasta amb la poca rellevància que se li donava fa un lustre, quan amb prou feines es detectaven casos aïllats. La Vanguardia ha ressaltat que s'han trobat exemplars de la paparra fins i tot en parcs públics, jardins de vivendes i fins i tot patis d'escola, la qual cosa suposa un veritable repte per a la salut pública.

El Departament de Salut es mostra inquiet, atès que aquesta paparra pot transmetre malalties perilloses com la febre hemorràgica de Crimea-Congo. Tot i que no s'hagi registrat cap cas encara, el risc no pot passar-se per alt. Per acabar-ho d'adobar, les condicions ambientals actuals —hivern amb temperatures suaus en alguns moments i humitat variable— li resulten favorables per a la seva ràpida expansió. A més, el nombre de conills i senglars segueix a l'alça, afavorint així que la Hyalomma lusitanicum trobi un entorn idoni per reproduir-se.

Es tem per la gravetat de la seva presència

Les conseqüències d'aquesta plaga poden ser greus a diferents nivells. D'una banda, s'exposen els ciutadans a la possibilitat d'infeccions o de picades que poden provocar reaccions adverses. D'altra banda, s'afecta també la fauna domèstica i la ramadera, si la paparra arriba a assentar-se en zones rurals amb explotacions agrícoles o ramaderes. De moment, la recomanació és evitar sortir d'excursió sense robes apropiades que cobreixin extremitats, aplicar-se repel·lents i revisar bé la pell després de qualsevol sortida al camp.

Les autoritats han iniciat tasques de monitorització en els llocs on més s'ha detectat la plaga, avaluant la densitat de les paparres i registrant la seva presència amb la finalitat d'establir protocols d'acció conjunta. Mentrestant, s'espera que en breu s'organitzin campanyes de sensibilització en les localitats afectades perquè la població conegui les pautes de prevenció i sàpiga com actuar en cas de trobar paparres en el seu entorn.