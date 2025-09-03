És oficial: aquest dia tornarà a ploure amb moltes ganes a Espanya i falta molt poc

El temps a Espanya té un comportament molt variable, amb jornades d'aire fresc a l'interior i temperatures suaus a la costa. Les nits s'han notat més agradables en diverses províncies, si bé les matinades costaneres encara han mantingut valors alts difícils de suportar. En general, la sensació tèrmica ha ofert un descans davant la calor intensa que va dominar gran part de l'estiu
Aquest escenari de contrastos respon a l'alternança de masses d'aire fred procedents del nord i corrents més càlides que arriben des del sud. El resultat ha estat un patró d'alts i baixos que s'ha deixat sentir tant a ciutats del centre com a regions properes al Mediterrani. L'estabilitat, però, no ha acabat d'instal·lar-se i les previsions anuncien nous canvis de cara als pròxims dies
Pluges intenses arriben al Mediterrani
Els meteoròlegs confirmen que aquest divendres es formaran núvols d'evolució a l'est de la Península que deixaran pluges destacades. Catalunya i la Comunitat Valenciana seran les regions amb més probabilitat de ruixats, sobretot en àrees costaneres i del prelitoral. L'activitat s'iniciarà durant la matinada i s'intensificarà amb el pas de les hores al golf de València
L'origen d'aquesta situació estarà en un centre d'altes pressions que migrarà cap a Centreeuropa i que impulsarà vents de llevant cap al Mediterrani. Aquest flux d'aire humit es combinarà amb aire fred en alçada i amb aigües de la mar molt càlides, voltant els 27 a 29 graus. El resultat serà la formació de nuclis convectius capaços de descarregar amb intensitat en poc temps
Possibles acumulats importants i repunt tèrmic posterior
Les precipitacions seran localment intenses a la costa de Tarragona i en diverses comarques de la Comunitat Valenciana, on podrien registrar-se acumulats destacats. Encara que els models no preveuen tempestes elèctriques molt fortes, no es descarta la formació de mànegues marines al Mediterrani. També podrien aparèixer ruixats dispersos en altres zones de l'est peninsular i a les Balears, encara que amb menor entitat
Durant el cap de setmana, l'atenció se centrarà en un nou ascens de les temperatures per l'arribada d'una massa d'aire càlid des del nord d'Àfrica. Es preveuen màximes que tornaran a superar els 35 graus al sud peninsular i registres alts a la zona centre. A última hora de diumenge, un front més actiu s'aproximarà pel nord-oest i deixarà pluges a Galícia i regions properes