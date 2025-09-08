Novetats als embassaments catalans: Sau rep la pluja amb calma

El pantà de Sau ha protagonitzat la principal novetat del cap de setmana a la xarxa d'embassaments catalans. Mentre la resta de pantans han registrat lleugeres baixades, Sau ha aconseguit pujar gairebé mig punt i se situa al 57,53 %. Es converteix així en l'únic embassament de la conca interna que trenca la dinàmica negativa i ofereix una dada en positiu. Això és un senyal encoratjador en un inici de setembre marcat per l'estabilitat i les baixades contingudes.
Pèrdues suaus a la resta del sistema
La conca interna catalana es troba avui al 71,88 %, després d'una pèrdua global de gairebé un quart de punt des de divendres. Les baixades han estat suaus, sense grans ensurts, però generalitzades a la majoria de pantans. Foix és el que més recula, amb gairebé un punt menys, fins a quedar al 77,95 %. La Baells també cedeix més de mig punt i marca un 85,47%, tot i que es manté com un dels embassaments més sòlids del sistema.
Susqueda perd unes dècimes i se situa al 80,06 %, però continua sent el gran referent d'estabilitat. La Llosa del Cavall i Sant Ponç registren baixades mínimes, situant-se al 84,80 % i el 86,88 % respectivament. A l'extrem inferior de la taula, Siurana i Riudecanyes continuen amb dificultats, amb un 15,06 % i un 39,22%, després de baixades moderades durant el cap de setmana.
L'arribada de les pluges canvia l'escenari
La dada de Sau coincideix amb l'arribada d'un nou escenari meteorològic que podria alterar l'evolució de les pròximes jornades. La previsió apunta a dos dies de pluges molt intenses a pràcticament tot Catalunya, cosa que podria frenar les pèrdues diàries i fins i tot provocar petites pujades. Després d'un estiu marcat per la calor i l'evaporació, la baixada de les temperatures i el retorn de les precipitacions podrien marcar l'inici d'una recuperació.
Els tècnics recorden que, tot i que el volum de pluges determinarà la magnitud de l'impacte, la simple combinació de precipitacions i menys calor ja serà suficient per alleujar el ritme de pèrdues. El sistema, que actualment supera el 71 % de capacitat, manté un coixí ampli i es troba preparat per absorbir noves aportacions sense riscos immediats.
Estabilitat amb perspectives positives
El balanç del cap de setmana reforça la idea que els embassaments catalans es mantenen sòlids a la recta final de l'estiu. Les pèrdues han estat petites, l'estabilitat domina i els pantans de referència segueixen per sobre del 80 %, consolidant la resiliència del sistema. La pujada del pantà de Sau, tot i que aïllada, s'interpreta com un bon símptoma del que podria venir els pròxims dies si la pluja compleix les previsions.
Catalunya encareix així la segona setmana de setembre amb optimisme moderat. La situació actual no és d'alarma, i les xifres interanuals mostren una millora radical respecte a 2024. La clau, a partir d'ara, serà comprovar si les pluges d'aquesta setmana es converteixen en el primer pas de la recuperació de tardor.