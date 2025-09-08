Avís urgent de la Generalitat: Suspeses les classes a 2 comarques

La previsió meteorològica d'alt risc ha motivat una resposta institucional immediata i contundent a Catalunya. Les autoritats catalanes han decidit actuar de manera preventiva per garantir la seguretat de la població escolar.
L'advertència de pluges torrencials ha deixat de ser un pronòstic per convertir-se en un factor de decisió clau. Aquesta mesura urgent busca minimitzar els riscos associats al temporal a les zones de més afectació. La seguretat dels menors s'ha prioritzat davant la imminent arribada de les precipitacions més severes.
La mesura preventiva al Baix Ebre i Montsià
La Generalitat de Catalunya ha ordenat la finalització anticipada de la jornada lectiva a tots els centres educatius. Aquesta decisió afecta de manera específica les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Les escoles i instituts de la zona han hagut de tancar les portes a les dues de la tarda d'aquest dilluns.
La mesura, coordinada entre Protecció Civil i el Departament d'Educació, pretén evitar els desplaçaments durant la franja horària de més perill. S'ha sol·licitat a les famílies que recollissin els estudiants abans d'aquesta hora si era possible. A més, s'ha gestionat un avançament del transport escolar per assegurar un retorn segur a les llars. Aquells alumnes que no han pogut ser recollits romanen als centres amb personal docent fins que les famílies els puguin venir a buscar.
Un potencial de pluja excepcional confirmat per experts
Aquesta dràstica decisió es fonamenta en les dades actualitzades proporcionades pel Servei Meteorològic de Catalunya. Santi Sagalà, cap de predicció del Meteocat, ha confirmat la gravetat del fenomen atmosfèric que s'aproxima. Ja s'han registrat algunes pluges amb una intensitat superior a un litre per minut a la zona.
Les previsions apunten a ruixats que podrien descarregar fins a 40 litres en mitja hora, un llindar molt elevat. Encara més preocupant és la possibilitat d'acumulacions de fins a 100 litres per metre quadrat al llarg de l'episodi. Aquestes xifres confirmen el nivell de perill 5 sobre 6 i justifiquen l'adopció de mesures extraordinàries per a l'autoprotecció.
Alerta directa a la ciutadania a través del mòbil
Paral·lelament a l'acció en l'àmbit educatiu, s'ha activat un pla de comunicació directa amb la població. Imma Solé, sotsdirectora de Coordinació d'Emergències, ha explicat l'enviament d'un SMS d'alerta massiva. Aquest missatge ha estat rebut a tots els telèfons mòbils que es troben al Baix Ebre i el Montsià.
El text insta els ciutadans a extremar la precaució durant les pròximes hores de manera molt clara. Es demana evitar totes les activitats de risc que es facin a l'aire lliure. La comunicació també recomana no fer desplaçaments que no siguin estrictament imprescindibles a la tarda. Finalment, es recorda el protocol d'actuació en cas d'inundació: buscar refugi en punts alts i mai en soterranis o subterranis.
La prudència com a prioritat absoluta
La suspensió de classes i l'alerta mòbil són indicadors clars de la serietat de la situació meteorològica. Les autoritats insisteixen que la col·laboració ciutadana és fonamental per evitar incidents durant aquest temporal. La gestió anticipada del transport escolar demostra l'esforç per mitigar qualsevol risc per als més vulnerables.
Es tracta d'un episodi de pluges que, per la seva intensitat, té un potencial destructiu considerable. Per això, seguir les indicacions oficials i actuar amb la màxima prudència és la responsabilitat de tots els residents. La vigilància es mantindrà activa fins que el temporal s'esvaeixi i les condicions meteorològiques tornin a ser segures.