Avís urgent del Meteocat pel vent: Es complica molt, més zones afectades

L'evolució de la situació meteorològica a Catalunya ha donat un gir d'última hora, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). L'alerta per vent intens, inicialment prevista per a certes comarques, s'intensifica i s'amplia a més zones del territori de cara al dissabte i el diumenge, a més d'adquirir encara més intensitat de la que es sospitava. El fenomen, que en un principi se situava en un nivell de perill moderat (1-2/6), ha passat ara a 3/6 en algunes àrees, cosa que implica un risc més elevat d'incidents relacionats amb ratxes d'aire que podrien superar àmpliament els 25 m/s (equivalents a 90 km/h aproximadament).

El nou mapa difós pel Meteocat reflecteix que la zona en risc no es limita únicament a regions muntanyoses o prelitorals, sinó que inclou també bona part del Pirineu i altres comarques planes i costaneres. De fet, l'agència meteorològica adverteix que el vent de component nord i oest serà especialment intens en punts alts, on no es descarta que el llindar d'avís se superi “sobretot a cotes elevades” i es generi fins i tot el fenomen del torb (neu aixecada pel vent) a l'alta muntanya del Pirineu occidental.

A més de les zones habituals com l'Alt Pirineu (Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, etc.), se sumen noves comarques o s'amplia el tram de risc en altres territoris, com, per exemple, part del prelitoral tarragoní i de la Catalunya central. Aquest canvi implica que molts habitants i viatgers que no esperaven veure's afectats directament pel temporal de vent hauran ara de prendre precaucions addicionals.

Calendari i horaris més sensibles

El Meteocat manté l'avís per vent des de la 1:00 de la matinada del dissabte fins, en principi, la 1:00 de la matinada del diumenge. Dins d'aquest interval, es distingeixen franges horàries de major o menor intensitat, segons els gràfics publicats. Per exemple, en alguns trams (possiblement de 12:00 a 18:00 h del dissabte) s'assoliria el grau 3/6, que es tradueix en possibilitat de ratxes molt fortes, capaces d'ocasionar danys considerables si no es prenen mesures preventives.

Aquest augment de l'alerta implica que qualsevol activitat a l'aire lliure, desplaçament per carretera o pràctica d'esports de muntanya s'ha de planificar amb gran cautela. Les carreteres d'alta muntanya, ports de muntanya o passos exposats al vent lateral podrien requerir moderar la velocitat o, en cas de vehicles pesants i de gran volum, fins i tot posposar el viatge per evitar riscos.

Alguns consells útils per a la ciutadania són: