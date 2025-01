El Meteocat ho confirma: Així serà la baixada de temperatura en els pròxims dies

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha anticipat un canvi notable en el panorama meteorològic de cara al cap de setmana i començaments de la pròxima setmana. Segons l'últim butlletí divulgat per l'agència, les temperatures descendiran de forma generalitzada, acompanyades d'un vent que bufarà amb certa intensitat dissabte, sobretot en zones exposades i en àrees muntanyoses.

La jornada de dissabte serà la vigília del descens tèrmic. Es preveuen vents forts en algunes comarques, especialment en trams del prelitoral i zones elevades, on les ratxes podrien assolir o fins i tot superar valors moderats. Aquest vent, en combinació amb la menor insolació pròpia d'aquestes dates, generarà una sensació tèrmica més baixa, fins i tot en les hores centrals del dia. Qui tingui plans a l'aire lliure o en entorns de muntanya, hauria de mantenir-se informat de les actualitzacions del Meteocat i, en cas de desplaçar-se, extremar la precaució.

Diumenge: Ambient més fresc a escala general

Diumenge es caracteritzarà per la consolidació d'un ambient clarament més fresc. Si bé, segons el Meteocat, els cels no presentaran grans complicacions —podent predominar les condicions estables o lleugerament ennuvolades—, les temperatures màximes estaran diversos graus per sota de les registrades a mitjan setmana. Aquest refredament afectarà tant les valls interiors com les comarques costaneres, encara que la brisa marina podria atenuar lleugerament el descens a les zones litorals.

Per al Pirineu i el Prepirineu, els models assenyalen una probable cota de neu que, en cas d'aparèixer precipitacions febles, podria rondar nivells mitjans-alts. No obstant això, no s'espera un episodi de nevades copioses, sinó més aviat una redistribució d'aire fred que deixarà el mercuri en valors plenament hivernals.

Començaments de la nova setmana: Glaçades i estabilitat

Dilluns, el Meteocat apunta a una estabilització de l'atmosfera, amb cels majoritàriament clars o amb núvols alts. No obstant això, les glaçades podrien intensificar-se en valls i fons de muntanya, on les mínimes arribaran amb facilitat a valors sota zero. Aquest patró de nit clara i aire sec afavoreix la pèrdua de calor a les àrees rurals, per la qual cosa es recomana protegir canonades i sistemes de reg que puguin congelar-se durant la matinada.

Davant aquest escenari de baixada de temperatura i amb la presència de vent dissabte, es recomana: