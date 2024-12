Es complica la situació amb la neu a 3 comarques a partir de dissabte a la tarda

L'arribada de l'hivern ja s'està sentint amb força a Catalunya. Durant els darrers dies, meteoròlegs i organismes com el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) han advertit sobre la imminent arribada d'un episodi de nevades importants.

Aquest fenomen no només porta baixes temperatures, sinó també riscos importants a diverses comarques. Meteocat ha actualitzat contínuament els avisos meteorològics per garantir que la població estigui preparada.

S'espera que la neu comenci a acumular-se a zones de muntanya i cotes relativament baixes, cosa que podria generar complicacions en la mobilitat i en les activitats quotidianes. Aquestes previsions han estat recolzades per experts que asseguren que les condicions es mantindran inestables durant el cap de setmana.

Nevades i acumulacions importants

Les autoritats han fet una crida a la prudència, destacant la importància d'evitar desplaçaments innecessaris a les àrees més afectades. Amb l'activació dels avisos de perill, la coordinació entre els serveis d'emergència i la ciutadania serà clau per fer front a aquest temporal.

| Pexels

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per situació meteorològica de perill a causa de nevades. Aquest avís estarà vigent des de dissabte a les 19:00 fins dilluns a la 01:00.

Les previsions assenyalen que les acumulacions de neu podrien superar els 10 centímetres a zones situades per sobre dels 900 metres. El grau de perill establert és de nivell 3 sobre 6, fet que implica un risc moderat.

Les tres comarques més afectades inclouen àrees del nord i de l'oest de Catalunya, on s'espera que la neu tingui més impacte. Les comarques en qüestió són la Val d'Aran, l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà. Aquest escenari podria dificultar el trànsit a carreteres, especialment en vies secundàries i passos de muntanya.

A més, la distribució geogràfica del fenomen afectarà tant àrees rurals com a urbanes en menor mesura, destacant la importància de mantenir-se informat. Per això, és important seguir els diferents canals oficials del Meteocat i altres organismes meteorològics.

Recomanacions per afrontar el temporal

Davant d'aquesta situació, les autoritats recomanen extremar les precaucions en conduir a carreteres que es puguin veure afectades per la neu i el gel. Portar cadenes per als pneumàtics serà imprescindible a les zones muntanyoses. Així mateix, és aconsellable evitar desplaçaments innecessaris, especialment durant les hores de més acumulació.

A més, Meteocat ha assenyalat que les condicions podrien variar segons l'avenç del front meteorològic. Per això, la població s'insta a seguir les actualitzacions oficials en temps real i a col·laborar amb els diferents serveis d'emergència en cas d'incidències.

Les nevades previstes no sols seran un repte per als habitants de les comarques afectades, sinó també un recordatori de la necessitat d'estar preparats per a l'hivern imminent. En aquest escenari, la prudència i la informació seran les millors eines per superar aquest episodi meteorològic.