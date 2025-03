Part de Catalunya sota la neu: Comarques afectades des de ja

Durant el matí, Catalunya es despertava amb un cel aparentment tranquil, però les condicions meteorològiques poden canviar ràpidament, especialment a les zones muntanyoses del territori.

Encara que en moltes comarques el matí ha començat assolellat, una inesperada variació del temps podria sorprendre nombrosos habitants de la regió, sobretot a l'interior i el Pirineu. Aquest fenomen meteorològic, que començarà a mostrar la seva cara més visible a partir de les 12 del migdia, serà determinant per a moltes activitats previstes durant aquesta jornada de divendres.

Neu intensa a les comarques pirinenques a partir del migdia

La previsió actualitzada indica que, des de les 12 del migdia fins a al voltant de les 19:00 hores, la neu serà protagonista en diverses comarques del nord del territori. Concretament, les zones afectades inclouran principalment àrees del Pirineu català situades per sobre dels 1.300 metres, encara que localment la neu podria descendir fins i tot fins a cotes properes als 700 metres, complicant puntualment la situació meteorològica en algunes localitats més baixes.

Les comarques que es veuran més afectades durant la tarda seran aquelles del Ripollès, la Cerdanya, el Pallars Sobirà, Pallars Jussà, l'Alt Urgell, el Solsonès, la Val d'Aran, l'Alta Ribagorça i el Berguedà. En aquestes zones, la neu podria acumular gruixos superiors als 20 centímetres en cotes superiors als 1.300 metres, especialment en àrees muntanyoses, on l'acumulació podria ser més gran i complicar encara més la mobilitat.

Què provoca aquesta nevada sobtada a Catalunya?

Aquest episodi hivernal respon principalment a la presència d'una massa d'aire fred en altura que, combinada amb la humitat disponible, genera condicions favorables per a la precipitació en forma de neu en cotes relativament baixes.

El mapa meteorològic mostra clarament l'afectació localitzada al nord de Catalunya, amb avisos de perill meteorològic emesos per les autoritats, concretament de nivell 1 sobre 6. Encara que no es tracta d'un nivell d'alerta extrem, la situació requerirà precaució, sobretot per a aquells que hagin de desplaçar-se per carretera durant les pròximes hores.

Les nevades de primavera com aquesta no són completament inusuals a Catalunya. De fet, març és conegut per la seva variabilitat meteorològica, però aquest tipus de nevades tardanes poden resultar sorprenents per a aquells que ja esperen l'arribada definitiva del bon temps primaveral.

Recomanacions per afrontar la nevada

Davant aquesta previsió de neu significativa, les autoritats recomanen precaució, especialment a aquells que planegin desplaçaments per carretera a les zones esmentades. Les condicions poden empitjorar ràpidament a mesura que avanci la tarda, per la qual cosa s'aconsella portar cadenes al vehicle i verificar sempre l'estat de les carreteres abans d'iniciar qualsevol trajecte per les zones afectades.

És important també adequar les activitats previstes, ja que esdeveniments a l'aire lliure o senderisme a les comarques d'alta muntanya podrien complicar-se a causa del fred intens i a l'acumulació de neu. Es recomana vestir amb roba tèrmica i calçat adequat, així com prestar atenció a les actualitzacions meteorològiques que puguin emetre's durant les pròximes hores.