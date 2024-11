Nit de nevades: Les primeres imatges que circulen per xarxes

La calor pròpia de l'estiu i de les setmanes posteriors ja ha quedat enrere i ara a Catalunya rebem el típic fred tardorenc que ens prepara pel que s'acosta. En alguns punts farà més efecte que en altres dins del territori, però, sigui com sigui, a tot Catalunya ja serà necessari anar traient l'abric de l'armari. Els qui a més de l'abric han hagut de treure els guants, les bufandes, les gorres i les càmeres per gravar la nevada han estat els habitants dels Ports.

Més específicament, una manta blanca de neu ha caigut sobre el Mont Caro, ubicat a dalt d'aquesta localitat del Baix Ebre, que ha rebut aquesta nevada tardorenca inaugural. Alguns dels locals han pogut gravar imatges i les han publicat a les xarxes socials. Per exemple, el compte de @TempsCatalunya a X (anteriorment Twitter) ha compartit un vídeo d'Enric Mascarell on es pot apreciar com cauen flocs blancs del cel.

Això sí, la neu ha caigut a una altura important, 1.440 metres, i ha quedat lluny de la civilització. Més enllà de la brutalitat de les imatges, cal recordar que precisament Els Ports és una de les localitats seriosament amenaçades per la DANA a la jornada d'avui. Aquesta vila tarragonina està en alerta taronja i es preveu que hi puguin caure més de 100 litres per metre quadrat en 12 hores.

Esperant la neu mentre resisteixen a la pluja

Per això, per avui s'han cancel·lat classes a tota la comarca, així com també serveis d'atenció mèdica programades no urgents. Les autoritats han alertat la població de la perillositat de la pluja que pot caure avui i han recomanat evitar desplaçaments innecessaris. Al terç sud de Catalunya es preveu el risc més gran durant la tarda, quan ja hi hagi moltíssims litres d'aigua acumulats, ja que no es preveu que deixi de ploure.

Mentrestant, quan passi tot això, els habitants dels Ports, així com d'altres localitats properes, continuaran esperant per rebre la neu amb els braços molt oberts. De moment ja han tingut el seu primer petit contacte amb ella, encara que a molt alta alçada, però encara ni tan sols hem entrat a l'hivern. Per tant, queden moltes setmanes amb possibilitat de nevades per endavant.

La neu es forma quan el vapor d'aigua a l'atmosfera es refreda a temperatures sota zero i es condensa en petits vidres de gel. Aquest procés passa en núvols freds on les gotes d'aigua, en refredar-se, es transformen en vidres diminuts que s'agrupen, formant flocs de neu. Aquests flocs cauen a la superfície si les temperatures al llarg de la seva trajectòria romanen baixes. La forma i la mida dels flocs varien segons la humitat i la temperatura de l'ambient, creant estructures úniques. La neu és comú a regions muntanyenques i climes freds a l'hivern.