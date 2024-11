Màxima preocupació: Avís vermell de l'AEMET a una zona de Catalunya

Aquest dimecres és dia d'estar constantment mirant el cel; al cel, i també als telèfons mòbils. Les autoritats ja fa dies que avisen que al llarg d'aquesta jornada es preveuen molts litres d'aigua a diversos punts de Catalunya. De fet, al llarg de la nit ja hem tingut amenaces serioses d'inundacions i en algunes localitats tarragonines s'han cancel·lat les classes com a mètode de prevenció de riscs.

I per si l'alerta ja no fos amenaçadora, ara l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha pujat a nivell vermell el risc per pluges per a aquest dimecres al litoral sud de Tarragona. Els meteoròlegs de l'entitat espanyola preveuen pluges que poden superar els 180 litres per metre quadrat en menys de dotze hores. L'avís arriba hores després que el Govern hagi decretat la restricció de moviments a cinc comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.

| ACN

Fins a les deu de la nit el telèfon 112 ha rebut 210 trucades per l'alerta del pla d'emergències Inuncat, amb el Tarragonès i el Baix Camp al capdavant. Els Bombers, per part seva, han atès 17 avisos, la majoria a la regió de Girona. Pel que fa a les acumulacions de pluja, fins a les onze de la nit s'havien recollit 27,7 litres a Alcanar (Montsià), 24 en Perelló (Baix Ebre), 23,9 a Vinyols i els Arcs (Baix Camp), o 21 ,7 a Sant Jaume d'Enveja (Montsià).

Durant la matinada, la xifra de trucades s'han multiplicat fins a 251 per 238 incidents relacionats amb les pluges. Sobretot, al Tarragonès (39,6%), al Baix Camp (19,8%) i al Barcelonès (16,4%). Per municipis, els que han registrat més trucades són Tarragona (51), Barcelona (35), Reus 25), Salou (13) i Cambrils (10); cap incidència significativa.

Atents a les indicacions

La importància de seguir les recomanacions de les autoritats durant dies de pluges torrencials no es pot subestimar. Les precipitacions intenses poden causar inundacions, desbordaments de rius i danys en infraestructures, afectant greument la seguretat de les persones i els béns. En aquests moments crítics, les autoritats emeten avisos i recomanacions que busquen protegir la vida dels ciutadans i reduir-ne els riscos.

Una de les indicacions més comunes és evitar desplaçaments innecessaris. Les carreteres es poden tornar perilloses a causa de l'acumulació d'aigua i la baixa visibilitat, augmentant el risc d'accidents. En molts casos, es recomana romandre a casa i evitar zones propenses a inundacions, com ara passos subterranis, ponts baixos o àrees properes a rius. Les autoritats també solen aconsellar preparar kits d'emergència i tenir a mà llanternes, aigua i aliments no peribles, en cas de talls elèctrics o aïllament temporal.

Així mateix, estar atents a les alertes permet als ciutadans anticipar-se. Per exemple, poden prendre mesures preventives com assegurar elements que puguin arrossegar l'aigua o revisar l'estat de desguassos i teulades. En dies de pluges torrencials, cada recomanació és vital per a la seguretat col·lectiva i la gestió de l'emergència.