Ni pluja ni vent: El curiós fenomen meteorològic que podràs veure aquests dies

per Sergi Guillén

Catalunya ha viscut una setmana marcada per la calma. El temps ha regalat dies tranquils, sense ensurts meteorològics. Després de setmanes de pluges intenses, el país ha gaudit de cels clars i temperatures agradables.

Aquest tipus d'anticicló ha permès als catalans gaudir d'activitats a l'aire lliure. Moments que feia dies que no podien fer, a causa de les fortes precipitacions i les innombrables ratxes de vent que han assolat gran part del país català.

Un nou fenomen meteorològic després de la calma

No obstant, aquesta calma atmosfèrica porta fenòmens curiosos. Els matins han estat dominats per boires a l'interior i costes. Aquest escenari meteorològic, encara que serè, ha deixat imatges impactants, sobretot les primeres hores del dia.

Entre aquests fenòmens destaca l'anomenat Efecte Fata Morgana. Aquest curiós esdeveniment ha estat observat a l'horitzó marítim, oferint un espectacle únic. Aquest fenomen òptic, captat des de Badalona, ha cridat l'atenció de molts, inclòs el Meteocat, oferint-nos una imatge dels seus efectes.

L'Efecte Fata Morgana és un tipus de miratge, el qual sembla quan capes d'aire amb diferents temperatures refracten la llum. Aquest fenomen pot fer que objectes a l'horitzó semblin allargats o elevats. A les imatges compartides per Meteocat, es pot veure com l'efecte distorsiona vaixells a l'horitzó.

Les condicions necessàries per a aquest fenomen solen coincidir amb dies anticiclònics. L'aire fred a prop de la superfície del mar, combinat amb aire més càlid a sobre, genera aquest efecte. Les imatges fetes a Badalona mostren un exemple perfecte d'aquest fenomen.

L'origen d'aquest nom

El fenomen té un origen mític en nom seu. "Fata Morgana" fa referència a la feiticeira Morgana de les llegendes artúriques. Es deia que creava miratges per confondre els navegants: ara, aquest terme descriu aquestes il·lusions òptiques fascinants.

L'"Efecte Fata Morgana" no és exclusiu del mar, també es pot observar en deserts o superfícies gelades. Tot i això, a la Mediterrània és menys comú, cosa que fa d'aquests dies una mica especial. Les xarxes socials han contribuït a donar visibilitat a aquest fenomen a Catalunya.

Encara que l'"Efecte Fata Morgana" és inofensiu, no deixa de sorprendre els qui el contemplen. Les imatges preses des de la costa catalana mostren la seva raresa. Si el temps continua estable, és probable que puguem veure més fenòmens com aquest.

Per tant, si vius a prop del mar, para atenció a l'horitzó. Podràs ser-ne testimoni d'aquesta il·lusió natural. És una oportunitat perfecta per gaudir del cel i el mar de manera diferent.

Així, doncs, l'anticicló no només porta tranquil·litat. També ens regala fenòmens únics com l'“Efecte Fata Morgana”. Una raó més per gaudir de la calma d'aquests dies.