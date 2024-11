Ni Messi ni Salvador Illa: El caganer que triomfa el 2024

La tradició catalana de col·locar la figura del caganer al pessebre continua despertant interès i atraient cada any més persones, tant dins com fora de Catalunya. En aquesta temporada del 2024, entre els caganers més sol·licitats destaquen les figures de personatges populars com Leo Messi i el president de la Generalitat Salvador Illa. Tot i això, no són els únics i aquest any hi ha un caganer que està arrasant.

La tradició del caganer a Catalunya

Estem parlant del caganer de Donald Trump, candidat republicà a la presidència dels Estats Units. El caganer és una figura essencial en els pessebres catalans des de fa segles, representant un personatge en una posició peculiar de defecació, cosa que simbolitza fertilitat i prosperitat per a la terra. Encara que a primera vista pugui semblar una figura irreverent, el caganer té un paper especial al pessebre català i és símbol de bona sort.

La figura ha evolucionat amb el temps, i ara no només representa un pagès català, sinó que també adopta l'aparença de personatges públics i figures famoses, especialment aquells que han tingut rellevància durant l'any.

| ACN

Cada Nadal, la tradició d'incloure nous personatges en forma de caganers ofereix una visió humorística i, de vegades, crítica de la societat actual. Aquest any, perquè hi ha eleccions a la Casa Blanca, a més dels caganers de Messi i Illa, que reflecteixen tant l'amor per l'esport com l'actualitat política, la figura de Donald Trump s'ha endut el protagonisme, cosa que deixa clar que el caganer també significa sàtira i l'humor.

Origen i simbolisme del caganer

L'origen del caganer es remunta al segle XVIII i està profundament arrelat a la cultura catalana. Tradicionalment, la figura representava un pagès català amb la típica barretina i faixa, elements característics de la vestimenta catalana. Es creia que, en defecar a la terra, el caganer assegurava una bona collita per a l'any següent, simbolitzant fertilitat i prosperitat. Al llarg dels anys, aquesta figura s'ha adaptat i ha evolucionat per representar personatges de la cultura popular, cosa que afegeix un toc d'humor i sàtira que la fa única.

Actualment, el caganer també simbolitza una actitud crítica i desenfadada cap a figures públiques i el moment polític actual. Cada any, nous personatges es converteixen en caganers, segons l'actualitat política, esportiva i social.

Una tradició exclusivament catalana

El caganer és una figura que difícilment es troba fora dels pessebres catalans, cosa que reforça el seu caràcter de tradició exclusivament catalana. Aquesta figura tan arrelada no es practica a altres regions d'Espanya ni a altres països, i és un símbol identitari que representa tant la història com l'humor de la cultura catalana.

El caganer no és només una tradició nadalenca, sinó també un símbol de la resistència cultural de Catalunya, una manera d'expressar humor i crítica social que cada any atrau milers de curiosos i turistes. Abans es comprava per Nadal, ara ja es compra aquesta figura durant tot l'any.