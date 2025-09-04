Nacionalistes als Carrers la vol fer grossa a la Diada: Detalls de la concentració

La Diada de l’Onze de Setembre sempre ha estat un dia de reivindicació nacional. Enguany, però, el protagonisme també el volen prendre els Nacionalistes als Carrers, una organització que ha convocat un acte al Pla de Palau, a Barcelona. L’objectiu és clar: demostrar que hi ha una part del poble català que no té por de dir prou.
Una convocatòria amb missatge contundent
El cartell de la concentració deixa poques opcions al dubte. Amb el lema “Per una Catalunya lliure i catalana!”, el missatge és directe i sense filtres. Els actes començaran a les 11:00h amb una ofrena floral al General Moragues, símbol de resistència i sacrifici per la pàtria.
A les 12:30h, al mateix Pla de Palau, tindrà lloc la concentració principal. Serà el moment en què centenars de persones expressaran la seva voluntat de defensar Catalunya davant el que consideren una amenaça constant: la immigració massiva i una classe política que ha oblidat els catalans.
El context polític i mediàtic
Els Nacionalistes als Carrers són sovint etiquetats com a “extrema dreta” pels mitjans del règim i pels partits processistes. Aquesta etiqueta busca deslegitimar un moviment que, en realitat, diu ben alt allò que molts catalans pensen en silenci. Que el país pateix una invasió migratòria i que la identitat catalana es veu amenaçada dins de casa seva.
Les crítiques no sorprenen. Qualsevol veu que planta cara al bonisme, al wokisme i al processisme domesticat és ràpidament assenyalada. Però, precisament per això, aquesta concentració es vol convertir en un altaveu alternatiu i valent.
Prou de sentir-nos estrangers a casa nostra
Els organitzadors repeteixen una idea clau: els catalans hem de deixar de sentir-nos estrangers al nostre propi país. Les nostres escoles, barris i carrers han canviat radicalment en pocs anys. La immigració descontrolada ha provocat tensions socials, inseguretat i una pèrdua evident de la nostra identitat.
La resposta del processisme ha estat mirar cap a una altra banda. Prefereixen l’aliança amb l’esquerra espanyola i les subvencions, abans que afrontar el problema. Els Nacionalistes als Carrers, en canvi, posen al centre el que molts callen: sense catalans no hi ha Catalunya.
La força simbòlica del General Moragues
No és casualitat que l’acte comenci amb una ofrena floral al General Moragues. Ell va lluitar fins a les últimes conseqüències contra la dominació espanyola després del 1714. El seu sacrifici és recordat com un símbol de resistència i dignitat.
Retre-li homenatge és també una manera de recordar que la nostra lluita actual continua. Avui no ens enfrontem a baionetes i pólvora, sinó a polítiques migratòries nefastes, inseguretat creixent i un processisme que ha desertat del poble.
Una concentració per marcar diferències
La concentració de les 12:30h es presenta com un punt d’inflexió. Els organitzadors volen deixar clar que no tothom està disposat a seguir el relat oficial. A diferència d’altres actes de la Diada, on dominen les consignes buides i les performances folklòriques, aquí s’hi respira un esperit combatiu i sense complexos.
L’objectiu és sumar gent que vulgui defensar una Catalunya real, arrelada i segura. Una Catalunya on la nostra llengua, cultura i identitat no siguin moneda de canvi per interessos partidistes.
Una veu incòmoda però necessària
Els Nacionalistes als Carrers incomoden. Incomoden al poder establert, als mitjans subvencionats i als partits que viuen del processisme. Però aquesta incomoditat és precisament el que fa necessari el seu paper. El seu discurs trenca la correcció política i posa sobre la taula els problemes reals.
Aquest Onze de Setembre, la seva presència al Pla de Palau demostrarà que encara hi ha catalans disposats a defensar sense por una Catalunya lliure i catalana. I que no tots estem condemnats a viure com a estrangers a la nostra pròpia terra.