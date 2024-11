Una multinacional catalana vol contractar 170 persones

La multinacional holandesa Qiagen ha anunciat aquest dijous que invertirà 13 milions d'euros en els propers cinc anys al nou centre d'operacions a Esplugues de Llobregat, que vol que estigui operatiu en dos anys.

La companyia biotecnològica traslladarà a l'antiga fàbrica Braun les instal·lacions que actualment té al Parc Científic de Barcelona i preveu doblegar la plantilla i la facturació en tres anys.

"Hem vingut per fer un pas més i convertir Esplugues i Catalunya en el centre mundial de la investigació i la innovació en malalties infeccioses", ha destacat Thierry Bernard, CEO de Qiagen. Les noves instal·lacions, de 8.000 m2, inclouran oficines, laboratoris i línies de fabricació per fer proves de diagnòstic.

Un gran creixement en pocs anys

Qiagen va comprar el 2020 la catalana NeuMoDx Molecular, que havia desenvolupat una prova diagnòstica que simplificava i feia més ràpida les proves PCR per detectar, en una hora, fins a 23 patògens respiratoris diferents. En aquest temps, la plantilla va assolir els 230 treballadors actuals ubicats al Parc Científic de Barcelona i la facturació es va situar als 100 milions d'euros.

| ACN

Aquest creixement ha obligat la multinacional holandesa a buscar un nou espai a les instal·lacions de l'antiga fàbrica Braun a Esplugues de Llobregat, davant del centre de Bayer a la ciutat.

Les noves instal·lacions tindran una superfície de 8.000 metres quadrats, que inclouran línies de fabricació, sales blanques, laboratoris, oficines i àrees logístiques. La companyia disposarà d'equips especialitzats en àmbits com ara la investigació i el desenvolupament, la fabricació, la qualitat i els assumptes reguladors, així com les vendes, entre d'altres.

En tres anys es vol assolir una producció de 700.000 proves de diagnòstic per any i arribar a una facturació de 200 milions d'euros, doble que l'actual.

Un lloc escollit de forma estratègica

El CEO de Qiagen, Thierry Bernard, ha destacat en roda de premsa que Esplugues de Llobregat era “l'elecció natural” per traslladar el centre de Barcelona. Ho ha justificat per la proximitat amb la capital catalana i per un entorn "extremadament dinàmic" amb moltes empreses del sector salut.

"Esplugues s'ha transformat en un hub d'innovació en ciències de la salut gràcies a unes bones infraestructures i comunicacions i un teixit hospitalari i universitari de primer nivell", ha afegit.

Per a Bernard, a més, traslladar-se a Esplugues servirà per retenir talent en una plantilla d'“alt nivell” formada per biòlegs, enginyers i informàtics de tot el món que es duplicarà els propers tres anys per situar-se a les 400 persones.

L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha recordat que el consistori treballa des de fa anys per crear les condicions necessàries per facilitar l'arribada d'empreses com Qiagen amb l'objectiu de crear un hub de les ciències de la salut. En aquest sentit, Sanz ha assegurat que l'aterratge de la multinacional holandesa demostra que “han llegit bé el futur” i que “han fet les coses bé”.