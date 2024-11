Confirmat: Els televisors on ja no podràs veure Netflix

Netflix ha estat líder al mercat del streaming des de la seva creació. El seu catàleg variat ha conquerit milions de llars. A Espanya, la seva presència és notable i es consolida com l'opció favorita davant dels seus competidors.

Tot i això, la plataforma no està exempta de polèmiques. Canvis recents, com ara la limitació de comptes compartits, van generar crítiques. Tot i això, l'empresa manté la seva posició dominant, amb un 43,4% de penetració a les llars.

La constant evolució tecnològica també ha marcat el camí. Actualitzacions freqüents busquen millorar l'experiència de l'usuari, però no tots els dispositius són compatibles.

A partir de l'1 de desembre, Netflix deixarà de ser compatible amb televisors fabricats abans del 2014. L'empresa ha pres aquesta decisió per optimitzar els serveis i oferir funcions més modernes.

| Getty Images

Televisors antics: sense Netflix a partir del desembre

Segons la companyia, els televisors fabricats abans del 2014 ja no podran accedir a la plataforma per limitacions de maquinari i programari. Aquestes televisions no suporten les actualitzacions necessàries per al funcionament de l'aplicació, cosa que afecta directament l'experiència de l'usuari.

La mesura, encara que polèmica, està enfocada a garantir la compatibilitat amb tecnologies actuals. Netflix explica que els sistemes de programari requerits per la plataforma no són compatibles amb els models antics.

Això inclou actualitzacions que milloren la qualitat d'imatge, la velocitat de càrrega i altres funcions avançades. La decisió reflecteix l'esforç de Netflix per mantenir-se a l'avantguarda en un sector cada cop més competitiu. A més, aquesta mesura forma part d'una estratègia més àmplia per modernitzar la plataforma.

Des de Netflix assenyalen que implementar aquestes actualitzacions és clau per oferir una experiència adaptada als estàndards tecnològics del mercat. Encara que això pot ser un inconvenient per a alguns usuaris, assegura l'ús de funcions més avançades i serveis optimitzats.

Què fer si el teu televisor no és compatible?

Si el teu televisor està afectat per aquesta mesura, no necessàriament hauràs de comprar-ne un de nou. Hi ha alternatives accessibles que permeten continuar gaudint de Netflix sense necessitat de canviar el teu televisor.

La primera opció és utilitzar dispositius de streaming com ara Amazon Fire Stick, Google Chromecast o Roku. Aquests petits aparells, que es connecten directament al televisor, converteixen qualsevol model en "intel·ligent", permetent instal·lar aplicacions de streaming de forma senzilla.

Aquests dispositius inclouen sistemes operatius que faciliten la navegació i solen venir acompanyats de comandaments a distància. A més, són econòmics i molt fàcils de configurar. Fins i tot si el vostre televisor no és compatible amb les actualitzacions més recents, aquests dispositius asseguren que puguis seguir gaudint de Netflix i altres plataformes similars.

Una altra alternativa pràctica és connectar un ordinador al televisor mitjançant un cable HDMI. Aquest mètode, encara més rudimentari, permet transmetre directament el contingut de l'ordinador al televisor. És una solució efectiva per als que busquen una opció ràpida i sense necessitat de comprar dispositius addicionals.

El futur del streaming: Què podem esperar?

La decisió de Netflix reflecteix una tendència general del sector tecnològic: prioritzar la innovació i la qualitat dels serveis. A mesura que les plataformes de streaming evolucionen, busquen incorporar noves funcions.

Com a millores en la resolució, intel·ligència artificial per a recomanacions personalitzades i temps de càrrega més ràpids. Tot això requereix dispositius més avançats que puguin suportar aquestes tecnologies.

D'altra banda, aquesta mesura també subratlla el desafiament d'equilibrar la modernització amb les necessitats dels usuaris. Tot i que és lògic que els avenços tecnològics deixin enrere dispositius més antics. Aquesta transició ha de ser comunicada de manera clara per evitar frustracions entre els usuaris afectats.