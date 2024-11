Meteocat i l'AEMET ho fan oficial: Canvi brusc de temps a començament de desembre

La tardor és una estació capritxosa en termes meteorològics, especialment a l'hora de decidir com vestir-se. Les temperatures poden variar dràsticament del matí a la tarda, i els canvis sobtats en les condicions meteorològiques són comuns. Ara, quan el calendari s'acosta a l'hivern, la ciutat de Barcelona es prepara per a un nou gir inesperat en el temps.

Segons han confirmat el Meteocat i l'AEMET, diumenge 1 de desembre marcarà l'inici d'un canvi brusc en el temps. Les pluges, pràcticament absents les últimes setmanes, tornaran amb força a la ciutat. A això se li suma un descens notable de les temperatures, amb mínimes que podrien baixar fins als 9 graus i màximes que s'allunyaran considerablement dels 20. Aquest canvi posarà fi a l'estabilitat meteorològica que ha predominat a la ciutat durant els darrers dies de novembre.

El Meteocat ha assenyalat que, encara que aquest divendres i dissabte continuaran sent majoritàriament assolellats, el panorama canviarà a partir de diumenge. Aquest dia començaran a aparèixer núvols que deixaran pluges intermitents a Barcelona, especialment durant la tarda i la nit. L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), per part seva, apunta que dilluns i dimarts les precipitacions seran més intenses i persistents, estenent-se fins i tot a àrees de l'interior de la província.

A més de les pluges, un altre aspecte destacat és el descens de les temperatures. La combinació de cels coberts i un flux dʻaire fred procedent del nord provocarà un ambient molt més hivernal. La cota de neu, segons les previsions de l'AEMET, podria baixar fins als 1800 metres, cosa que podria cobrir de blanc els cims més alts de les muntanyes properes a Barcelona.

Tardor impredictible

Aquest canvi meteorològic, tot i que és habitual en aquesta època de l'any, no deixa de ser significatiu per la seva brusquedat. En uns dies, els termòmetres passaran de registrar valors càlids per a la tardor a reflectir l'inici del fred hivernal. Aquestes variacions, a més, podrien generar complicacions en els desplaçaments degut a les pluges i al possible augment de la humitat a les carreteres.

Els experts recomanen als barcelonins preparar-se per a aquestes condicions, especialment pel que fa a la roba i als trasllats. Portar paraigües i roba adequada serà fonamental, així com estar atents a les actualitzacions meteorològiques per planificar qualsevol activitat a l'aire lliure.

L'inici de desembre arriba amb la promesa d'un clima més propi de l'estació, posant fi al període de relativa calma meteorològica que ha marcat el final de novembre. Barcelona, com sempre, s'haurà d'adaptar als canvis, demostrant una vegada més que a aquesta ciutat, la tardor i l'hivern són impredictibles.