El moviment empresarial que Parlem està a punt de tancar

En un entorn econòmic marcat per la concentració de poder en grans corporacions, el sector de les telecomunicacions s'ha convertit en un camp de batalla on l'escala ho és tot. La recent fusió d'Orange i MásMóvil per crear Masorange, el nou gegant del mercat per nombre de clients, no ha fet més que accelerar una tendència inevitable: la consolidació.

En aquest escenari de titans, les operadores regionals i els actors de menor mida s'enfronten a una cruïlla: créixer o ser absorbits. La supervivència implica guanyar múscul, ampliar la base de clients i optimitzar les economies d'escala per poder competir en preu i servei.

En aquest context d'intensa competència, les companyies que cotitzen en mercats de creixement com el BME Growth troben una pressió afegida. Han de demostrar als seus inversors que tenen una fulla de ruta clara per expandir-se i generar valor. És precisament en aquest segment on s'estan gestant alguns dels moviments corporatius més interessants, jugades estratègiques que, tot i que no acaparen els grans titulars de la premsa econòmica, estan redefinint el mapa de poder en aquest ambit.

Una adquisició finançada amb accions per redibuixar el mapa

En una jugada que demostra la seva ambició per liderar el mercat de proximitat, el consell d'administració de Grup Parlem ha donat llum verda a l'inici de negociacions formals per a una operació de gran abast. L'operadora catalana busca adquirir els actius d'Avatel en tres territoris clau de l'arc mediterrani: Catalunya, País Valencià i les Illes Balears. Aquest moviment no és una compra convencional que impliqui un desemborsament massiu d'efectiu, la qual cosa podria tensionar les finances d'una empresa en plena fase d'expansió.

| ACN

L'estructura financera de l'operació és, en si mateixa, una declaració d'intencions. Parlem planeja finançar l'adquisició a través d'una nova emissió d'accions que serien entregades a Avatel a canvi dels seus actius. Aquest mecanisme, conegut com a bescanvi d'accions, permet a Parlem créixer exponencialment sense descapitalitzar-se, integrant Avatel com a soci accionarial en el seu projecte. És una fórmula que alinea els interessos d'ambdues parts i reflecteix una confiança mútua en el potencial del negoci combinat.

A més, per garantir l'estabilitat i la continuïtat del projecte, la direcció actual de Parlem, encapçalada pel seu fundador i president executiu, Ernest Pérez-Mas, i el conseller delegat, Xavier Capellades, es mantindria al capdavant de la companyia resultant.

L'objectiu: assolir 75 milions de facturació i un EBITDA de 13 milions

Les xifres que es manegen en la negociació il·lustren la magnitud del salt que Parlem pretén fer. Si l'operació arriba a bon port, la companyia estima que la xifra de negoci combinada podria assolir els 75 milions d'euros, amb un resultat brut d'explotació (EBITDA) projectat de 13 milions d'euros. Per posar aquests números en perspectiva, només cal observar els comptes de Parlem de l'any anterior: una facturació de 49,7 milions i un EBITDA de 5,5 milions.

L'adquisició, per tant, no només suposaria un creixement proper al 50% en ingressos, sinó que més que duplicaria la seva capacitat de generar beneficis operatius, enfortint significativament la seva rendibilitat i la seva posició financera.