Mitja Catalunya en risc per vent intens a partir de demà dissabte a primera hora

L'arribada d'un nou episodi de vents forts posa en alerta bona part del territori català de cara al cap de setmana. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de situació meteorològica de perill (avisos SMP) per vent, que entrarà en vigor aquest dissabte a les 7:00 h i s'estendrà, en principi, fins a la matinada de diumenge (al voltant de la 1:00 h). Segons el butlletí oficial, es preveuen ratxes que podrien superar els 20 m/s (al voltant de 72 km/h), especialment en zones de muntanya i en comarques on l'orografia afavoreix la canalització de l'aire.

Aquest episodi de vent afectarà una àmplia franja del territori, sobretot en àrees del Pirineu, del prelitoral i en parts del sud i oest català. Així, es troben en risc moderat diverses comarques de la meitat occidental i el nord, com, per exemple, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Alt Urgell, Noguera, Segarra, Urgell i sectors del Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre o Priorat, entre altres. Igualment, el front de vent pot incidir en punts concrets de zones prelitorals o colindants amb serres i passos muntanyosos, on les ratxes poden intensificar-se.

Tanmateix, la situació exacta de quines comarques es veuran més afectades podria variar en funció de l'evolució del fenomen, per la qual cosa el Meteocat recomana seguir atentament les seves actualitzacions a les xarxes socials i a la seva pàgina web oficial. Al Pirineu, s'espera que el vent bufi de component nord i oest, amb més probabilitat que superi el llindar dels 20 m/s en cotes elevades.

Possibles efectes i precaucions

Les ratxes de vent previstes poden derivar en situacions de risc per a la ciutadania, sobretot pel que fa a la conducció en carreteres exposades o ponts, on els corrents laterals podrien desestabilitzar vehicles, especialment els de major volum, com camions o caravanes. Així mateix, en l'àmbit urbà, es fa èmfasi en la necessitat d'assegurar objectes que puguin sortir disparats de balcons o terrasses (tendals, testos, adorns), així com revisar bastides, lones de protecció i qualsevol element susceptible de bolcar.

El Meteocat recorda que, malgrat que el nivell de perill sigui 1/6, el que es considera una alerta moderada, les ràfegues de vent poden ocasionar incidents com la caiguda de branques o arbres, afectacions al tendit elèctric o a infraestructures lleugeres, i fins i tot accidents de trànsit si no es presta la deguda atenció. Per evitar-ho, es recomana moderar la velocitat al volant, subjectar fermament el volant i mantenir una distància de seguretat considerable amb els vehicles precedents.

Recomanacions addicionals