Mitja Catalunya en risc per pluja intensa diumenge: Les 3 comarques més afectades

Catalunya es prepara per a un nou cap de setmana amb condicions meteorològiques adverses, especialment diumenge, quan s'esperen pluges intenses que afectaran gran part del territori. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per aquest diumenge a causa de la probabilitat de precipitacions intenses en intervals curts de temps.

El que pot provocar inundacions i situacions de risc a diverses comarques. Aquesta alerta és part dels esforços de Meteocat per mantenir la ciutadania informada sobre les condicions climàtiques adverses i els possibles impactes a la vida quotidiana.

Segons Meteocat, l'alerta és vigent des de les 7 del matí fins diumenge a la 1 de la tarda. Un període en què s'espera que la intensitat de les pluges arribi a valors superiors als 40 mm en tan sols 30 minuts en algunes zones.

Aquest tipus de precipitacions, conegudes pel gran volum en un període de temps curt, poden saturar els sistemes de drenatge. I causar acumulació d'aigua a vies públiques, especialment a àrees urbanes i amb escassa capacitat d'absorció.

Màxim nivell d'alerta i risc considerable

El nivell de risc assignat és d'un 4 sobre 6, un indicador d'alerta important que es marca en color taronja als mapes proporcionats per Meteocat. Aquest color indica una situació en què el perill de precipitacions intenses és considerable.

És recomanable que la població estigui atenta a les actualitzacions i seguiu les recomanacions de les autoritats locals. La situació s'agreuja en el cas que les pluges coincideixin amb hores de trànsit elevat, cosa que podria complicar encara més la circulació a carreteres i vies principals.

A més de la intensitat de les pluges, el risc s'estén de manera desigual al llarg del territori, afectant especialment certes comarques. Meteocat ha identificat tres comarques on el risc d'impacte és especialment alt, tant per la geografia com per la situació climàtica actual.

Aquestes tres comarques seran clau en la vigilància de les properes hores per prevenir accidents. I prendre mesures de seguretat a les zones de més afectació.

Les tres comarques més afectades

Entre les comarques alerta, destaquen les de la zona sud-oest de Catalunya, on l'impacte de la pluja podria ser més notable. En el cas del Baix Ebre, es preveu una alta intensitat de pluges a causa de la proximitat amb el litoral. I les condicions atmosfèriques que afavoreixen l'acumulació de núvols en aquesta àrea.

Aquesta comarca ja ha experimentat diverses situacions similars en el passat recent, i per això els serveis d'emergència estaran en alerta per respondre ràpidament a qualsevol incident.

La comarca del Montsià també es perfila com a una de les àrees més vulnerables durant aquesta jornada. A causa de la seva orografia i dels antecedents d'episodis de pluges torrencials en els darrers anys. Amb múltiples rius i àrees de drenatge natural que podrien veure's saturades, la comarca és una de les zones a què els habitants hauran de prestar especial atenció.

Finalment, Terra Alta es troba a la llista de les comarques més afectades. Aquesta zona, amb nombrosos rius i àrees agrícoles, és propensa a inundacions en situacions de pluges intenses.

Els agricultors i els residents d'aquesta comarca hauran d'estar preparats per protegir-ne les propietats. I assegurar que els drenatges i canals estiguin en les millors condicions possibles per mitigar els efectes de la tempesta.