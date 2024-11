Desvien a voluntaris de la DANA per netejar un centre comercial: Indignació màxima

En els darrers dies, milers de voluntaris s'han desplaçat fins a la Comunitat Valenciana per col·laborar en les tasques de rescat, neteja i ajuda a les poblacions afectades per la DANA. Amb la solidaritat per bandera, aquests diferents voluntaris han respost els anomenats d'ajuda, amb l'esperança de marcar la diferència en una regió devastada per les pluges torrencials.

Des de la Ciutat de les Arts i les Ciències, punt de trobada per a molts, l'expectativa era organitzar-se. Per intervenir a les àrees més perjudicades i donar suport a les comunitats locals. Tot i això, la mala gestió i la falta de claredat en les instruccions han generat una gran onada de frustració entre els que van acudir amb l'ànim de contribuir.

Les xarxes socials han esdevingut l'aparador de la indignació, amb testimonis de voluntaris. Que denuncien el desviament dels seus esforços cap a tasques alienes al propòsit inicial de la convocatòria. Les queixes se centren especialment en haver estat enviats a llocs com el centre comercial Bonaire, en lloc d'enfocar-se a les zones rurals afectades per la DANA.

Desorganització i canvi de destinació

Els testimonis recollits a través de Twitter reflecteixen el malestar generalitzat entre els voluntaris. Joan Guanter relata com, després d'una llarga espera a València, els autobusos que traslladaven els equips d'ajuda van ser redirigits a Xiva. “A les 7 ens havien citat a València, després de 3 hores hem sortit cap a Xiva”.

"En aquests moments no hem pogut netejar res, només hem fet cua", lamenta al seu missatge. Que acompanya imatges de voluntaris desorientats i sense una tasca clara. Aquesta situació ha generat un gran descontentament, ja que molts se senten totalment enganyats per l'organització de la Generalitat Valenciana, que els va prometre tasques de rellevància al terreny.

| ACN

Un altre dels missatges que ha encès les xarxes socials és el de 'Conde-Dooku d'Olivares', que expressa la seva indignació per haver estat desviat al centre comercial Bonaire. La sensació de temps perdut i la percepció d'estar lluny del veritable nucli de la catàstrofe ha portat molts a qüestionar l'eficàcia i la transparència de l'organització.

Impotència entre els voluntaris

Magda, una altra de les voluntàries que va anar a València amb l'objectiu d'ajudar, va compartir un vídeo. En què es veu desenes de persones assegudes al costat d'un autobús, sense saber què fer. En el missatge, Magda resumeix el sentir de molts dels seus companys.

"Molts dels que hem anat aquest matí a la ciutat de les arts i les ciències perquè hi hauria coordinació estem aturats en un autobús sense poder fer res. Zero organització, impotència i emprenyament a l'ambient, ens sentim enganyats". Aquesta manca de coordinació no només afecta la moral dels voluntaris, sinó que també posa en dubte la resposta institucional a l'emergència.