Millora el temps, però 6 comarques seguiran avui dijous en risc per pluja intensa

per Sergi Guillén

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís actualitzat de risc meteorològic a causa de la previsió de pluges intenses que afectaran diverses comarques del país per avui. Tot i que el temps tendeix a millorar en general, s'espera que avui dijous fins a sis comarques segueixin baix risc, amb possibilitat de precipitacions significatives en un període de temps curt.

Segons l'avís publicat a les xarxes, les precipitacions podrien superar els 20 mm en tan sols 30 minuts, una intensitat que podria provocar inundacions puntuals en àrees vulnerables.

Com a zones urbanes amb drenatge insuficient o àrees properes a lleres de rius. El nivell de risc marcat a l'avís se situa en 2 d'un màxim de 6. Això implica un nivell de perill baix a moderat, però no exempt de riscos per a la seguretat de les persones i els béns materials.

Comarques afectades i previsió meteorològica

Les comarques que seguiran en situació d'alerta inclouen àrees del litoral i prelitoral català. On s'ha detectat més probabilitat que es donin aquestes precipitacions intenses. Aquestes són la comarca del Montsià, el Baix Ebre, l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estany.

Meteocat detalla que l'avís estarà en vigor fins divendres a les 7 del matí, moment en què s'espera una millora en les condicions climàtiques.

Per a la resta de Catalunya, es preveu una millora progressiva del temps, encara que no es descarten pluges esporàdiques a alguns punts del territori. La situació ha portat Meteocat a mantenir una constant monitorització i a realitzar actualitzacions periòdiques, ja que les condicions meteorològiques poden variar ràpidament.

Mesures preventives i recomanacions a la població

Les autoritats meteorològiques recomanen als residents de les comarques afectades que extremin les precaucions, especialment en cas de desplaçaments per carretera. Amb pluges intenses, és comú que el paviment es torni relliscós, augmentant el risc d'accidents de trànsit. A més, s'aconsella als ciutadans evitar zones inundables i estar atents a les indicacions de protecció civil i altres autoritats locals.

També és recomanable evitar aparcar en àrees propenses a inundar-se i tenir precaució a prop de rius i torrents, que poden augmentar el cabal ràpidament. Meteocat insisteix en la importància de mantenir-se informat a través dels seus canals oficials i de seguir les recomanacions de les autoritats per garantir la seguretat en aquest episodi de pluges.

| Nejron

Prediccions i evolució del temps per als propers dies

A mesura que avanci el cap de setmana, les previsions indiquen una tendència cap a l'estabilització del temps. Amb una disminució progressiva de les precipitacions i la tornada a condicions meteorològiques més estables. Tot i això, en el transcurs del dia d'avui i fins divendres a la matinada, s'espera que les pluges continuïn afectant les sis comarques sota risc.

Aquest episodi de pluges s'emmarca en una tardor que ha estat marcada per condicions meteorològiques variables i canvis bruscos a les precipitacions. Un fenomen que sol observar-se durant aquesta època de l'any a la Mediterrània. Aquests tipus d'episodis de pluja intensa no són gaire infreqüents a Catalunya, on les variacions de temperatura i pressió poden desencadenar pluges torrencials de curta durada però alta intensitat.