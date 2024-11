Sílvia Orriols denuncia el descontrol en les ajudes públiques: 'Volem...'

En una contundent intervenció durant la sessió de control d'avui al Parlament, la diputada d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha posat en el punt de mira el suposat descontrol en l'atorgament de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) i les ajudes socials. Segons ha exposat, s'han concedit fins a 8.500 casos de RGC sense complir els requisits necessaris, amb un total de 22 milions d’euros en ajudes atorgades de manera presumptament inadequada per errors de càlcul o per canvis en les condicions dels beneficiaris.

Orriols ha criticat durament les polítiques socials que, segons ha dit, penalitzen els ciutadans treballadors i fomenten el “viure del cuento”, en les seves paraules. Ha manifestat que tant l’actual govern com l’anterior comparteixen una estratègia de manteniment del subsidi i el frau, afegint que “s’estan cometent fraus i duplicitats a dojo” mentre no hi ha cap autoritat responsable.

Fiscalització i transparència

Orriols ha demanat fermament que cada cas de percepció indeguda es revisi i s'exigeixi la devolució dels diners públics. Ha rebutjat de ple la proposta d'una amnistia o condonació dels deutes, i ha destacat que Aliança Catalana “no és partidària de permetre que els diners de la ciutadania es regalin sense un control estricte”. En aquest sentit, ha subratllat la necessitat de fiscalitzar cadascun dels casos de manera individual.

| Parlament de Catalunya

“Les ajudes no poden continuar sent de franc ni indefinides. Cal promoure la cultura de l'esforç, del treball, de l’estalvi. No hi ha política social més justa que garantir un lloc de treball digne a cada ciutadà”, ha reblat la diputada. Orriols també ha proposat que qualsevol tipus de renda o ajuda vagi vinculada a hores de servei comunitari, com a mostra de retorn a la societat.

El clam per la transparència

En la seva intervenció, Orriols ha insistit en la necessitat de transparència total en l’assignació d’ajudes i subsidis, assenyalant que l’administració ha d'informar sobre els beneficiaris d’aquests fons. “Volem saber a qui han anat a parar totes aquestes ajudes i rendes”, ha dit, deixant entreveure que els criteris de concessió podrien estar afavorint col·lectius específics, fet que caldria investigar en profunditat.

Orriols ha tancat la seva intervenció reafirmant el compromís d'Aliança Catalana amb una gestió eficient i controlada dels recursos públics, criticant la manca de rigor de l’administració i el que considera una “mala gestió” dels diners dels contribuents catalans.