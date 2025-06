L’Anoia se suma al blau d’Aliança Catalana

El partit liderat per Sílvia Orriols continua la seva expansió imparable pel rerepaís, i aquest cap de setmana ha constituït la seva Executiva Comarcal a l’Anoia, sumant així el seu 28è Comitè Comarcal. Una altra peça estratègica que encaixa en el trencaclosques de la Catalunya que vol alçar-se contra la decadència, el multiculturalisme imposat i els pactes del sistema del 155.

Una estructura al servei del poble

L’acte, celebrat a Igualada el passat dissabte, ha servit per oficialitzar un equip de militants decidits a liderar el projecte nacionalista a la comarca. L’executiva queda formada per David Bové com a president, Xavier Molins com a secretari d’organització, Marcel Batlles com a tresorer, Francesc Marimón com a vocal de comunicació, i Ferran Fons encarregat d’actes i parades.

Amb aquesta nova estructura, Aliança Catalana consolida la seva presència a la Catalunya central, en una comarca on el descontentament amb els partits tradicionals és cada cop més visible. Amb alcaldies i regidors de Junts i ERC que han renunciat a qualsevol defensa de la identitat catalana, el camí queda obert perquè el projecte d’Orriols penetri a les urnes municipals del 2027 amb força renovada.

Oriol Gès: “Aliança Catalana és una esmena a la totalitat al processisme”

El responsable d’Organització i Finances del partit, Oriol Gès, va ser contundent durant els parlament: “Aliança Catalana suposa una esmena a la totalitat als partits processistes”. Amb un discurs directe i sense filtres, va carregar contra l’estafa del procés, la submissió del Parlament i la gestió autonomista del règim del 78. Va remarcar que la consolidació territorial és clau per plantar cara al sistema des de baix, poble a poble, regidor a regidor.

També va intervenir el secretari de Comunicació, Lluís Areny, que va deixar una frase que resumeix l’esperit del projecte:“No som un problema. Som la resposta. Governem a Ripoll, però ens preparem per governar el país.”



El missatge és clar: no hi ha temps per gestionar engrunes, cal aixecar una alternativa real i valent que parli clar, sense por ni complexos, contra l’ocupació migratòria, la pèrdua de sobirania i la degradació moral que ha devastat el país.

| Aliança Catalana

Una taca que s’estén

Amb aquest nou comitè, ja són 28 els que Aliança Catalana ha activat arreu del país. La presència institucional en cinc ajuntaments (Ripoll, Manlleu, Roda de Ter, Bellpuig i Sant Antoni de Vilamajor) es veu ara reforçada per una xarxa militant que treballa amb constància i compromís, lluny dels focus mediàtics, però amb una tenacitat que inquieta l’establishment colonial.

Les més de 160 accions de carrer realitzades aquest any —entre parades, xerrades i accions informatives— demostren que el partit s’organitza per assaltar les municipals del 2027 amb múscul territorial i preparar el salt definitiu al Parlament el 2028.

L’Anoia ha dit prou

Amb aquesta aposta per l’Anoia, Aliança Catalana busca donar veu a una comarca cansada de rentat de cervells, inseguretat als carrers i abandonament rural. El missatge és directe: si els partits del sistema no defensen el país, ho farem nosaltres.

Des de la nova executiva es fa una crida a tots els veïns de la comarca: “És hora de deixar enrere la por, la tebior i les mitges tintes. L’Anoia ha parlat. I ho fa en blau.”