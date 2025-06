Molt diferent segons la zona: El Meteocat confirma el temps que farà per Sant Joan

L'atmosfera a Catalunya viu un d'aquells episodis on l'estiu es fa notar abans d'hora. Amb l'aroma de pólvora i coca a l'ambient i el desig de celebrar una de les nits més màgiques de l'any, la pregunta inevitable s'escola en cada conversa: què ens depara el temps durant la festivitat de Sant Joan? L'expectació és màxima, no només per la celebració, sinó per les condicions meteorològiques excepcionals que s'anuncien per a les pròximes hores.

La nit del 23 al 24 de juny, en ple inici oficial de l'estiu, promet ser especialment càlida. I la jornada de Sant Joan, lluny d'afluixar, mantindrà aquest ambient que ja ha motivat l'activació d'alertes per part del Meteocat. Analitzarem en detall què podem esperar i com afectarà les diferents comarques catalanes, amb especial atenció als avisos de calor extrema.

Temperatures molt elevades i alerta per calor extrema

El Meteocat ha activat una alerta de nivell 1 sobre 6 per calor extrema per a diverses comarques de l'interior i prelitoral de Catalunya: Segrià, Noguera, Pla d’Urgell, Vallès Occidental i Baix Llobregat. Tot i que es tracta d'un avís dels nivells més baixos, posa en el punt de mira l'arribada de temperatures molt per sobre del que és habitual per aquestes dates, especialment la nit de dilluns 23 a dimarts 24 i durant tota la jornada de dimarts.

| Getty Images, LightSecond

Durant la matinada i fins ben entrada la nit de la revetlla, els termòmetres no baixaran dels 22-26 °C a l'interior, i a la costa s'esperen valors encara més alts, amb mínimes que oscil·laran entre els 24 i 27 °C. Només en zones altes del Pirineu es podrà notar un cert alleujament, però fins i tot allà la sensació serà càlida i poc habitual per a una nit de juny.

Aquest ambient tropical s'allargarà durant el dia 24, amb màximes que poden arribar i fins i tot superar els 37-39 °C en zones com Ponent, l'interior de Tarragona i la Depressió Central. Els mapes tèrmics ho deixen clar: gairebé tota la comunitat estarà sota el domini del color vermell, indicador inequívoc de calor intensa.

Evolució del temps: estabilitat, nuvolositat i tempestes al Pirineu

Més enllà del termòmetre, la previsió per a la nit de Sant Joan es presenta estable i majoritàriament serena a la major part de Catalunya. Durant el matí de dilluns 23, predominarà un ambient assolellat amb la presència d'algunes bandes de núvols alts i prims avançant des del sud, sense capacitat per deixar precipitacions.

A partir del migdia, sí que s'espera el creixement de nuvolositat d'evolució al Pirineu, el Prepirineu i també al Massís dels Ports, on el cel pot quedar molt ennuvolat en alguns moments. De fet, durant la tarda i fins a la nit es podrien registrar ruixats i tempestes locals al nord de la Catalunya central, així com en altres punts de la serralada prelitoral. Aquesta situació, però, no hauria d'afectar la majoria de celebracions costaneres i de l'interior, on l'ambient serà, en general, tranquil i sense pluja.

De cara a dimarts 24, la tònica es repetirà: el sol dominarà la major part de la jornada, tot i l'arribada de noves bandes de núvols alts, sobretot a partir de la tarda. Durant les hores centrals del dia, creixeran nuvolades al Prepirineu i, sobretot, al Pirineu, on no es descarten estones de cel molt ennuvolat i fins i tot algun ruixat puntual, especialment a la zona de l'Alt Pirineu i la Vall d’Aran.