Aliança Catalana no afluixa amb el català

Rosa Maria Soberana ha denunciat al conseller Francesc Xavier Vila Moreno, del govern socialista en minoria, la discriminació lingüística al sistema sanitari català, posant com a exemple el cas de la Clínica Dexeus.

Durant la darrera Comissió de Política Lingüística celebrada al Parlament, Rosa Maria Soberana, diputada d’Aliança Catalana, ha criticat amb contundència la inacció del Govern en la protecció dels drets lingüístics dels catalans en l’àmbit sanitari.

La lamentació de Rosa Maria Soberana

Soberana ha retret al conseller Francesc Xavier Vila Moreno que les polítiques anunciades pel PSC són “poc més que declaracions simbòliques que no es materialitzen en accions concretes”. La diputada ha lamentat que, malgrat que la llei i l’Estatut d’Autonomia garanteixen el català com a llengua pròpia de Catalunya, en molts hospitals es vulnera aquest dret, fins i tot en moments crítics per als pacients.

| Parlament

Soberana ha posat com a exemple el cas de la Clínica Dexeus, on treballadors sanitaris han refusat parlar en català amb pacients que ho necessitaven, tot i conèixer l’idioma. Aquesta situació, segons Aliança Catalana, evidencia un problema estructural.

"Hi ha professionals que, tot i tenir capacitat lingüística, opten per no utilitzar el català. Això és una vulneració inacceptable dels drets dels pacients”, ha afirmat la diputada. A més, ha qüestionat les garanties que els nous contractats compleixin els requisits lingüístics necessaris per treballar en el sistema sanitari públic.

Amb un to ferm i combatiu, Soberana ha reclamat al Govern accions immediates per posar fi a aquesta situació i ha acusat el PSC d’actuar amb desídia davant aquesta problemàtica: “La manca de seguiment i d’aplicació de sancions als qui vulneren els drets lingüístics és una mostra més de l’apatia d’un Govern que viu d’eslògans, però que no governa.”

Ofereix una col·laboració

A la seva intervenció, la diputada ha insistit que cal formar i exigir capacitació lingüística per a tot el personal sanitari i administratiu, alhora que ha demanat auditories per detectar i penalitzar pràctiques discriminatòries. També ha fet una crida a promoure campanyes per sensibilitzar sobre la importància del català com a llengua vehicular a la sanitat.

En el tram final, Soberana ha ofert col·laboració al Govern per treballar en propostes que protegeixin de manera efectiva el català, però ha advertit que no acceptaran més excuses: “L’article 3 de l’Estatut és clar. El català és la llengua pròpia de Catalunya. Fem-lo complir.”

Amb aquesta intervenció, Aliança Catalana torna a posar al centre del debat polític una de les seves grans prioritats: la defensa del català en tots els àmbits, especialment en un context on es percep una ofensiva constant contra la llengua pròpia de Catalunya per part d’institucions i governs que no prioritzen la identitat nacional.