El Meteocat ho fa oficial: Canvi de temps el cap de setmana

Aquesta setmana el temps a Catalunya ha destacat per l'estabilitat atmosfèrica; encara que les fortes ratxes de vent han estat presents a gran part del territori a Catalunya.

Al litoral i prelitoral, les màximes han rondat els 20 ºC, afavorint activitats a l'aire lliure. A l'interior, la presència de boires matinals ha donat pas a jornades agradables i clares.

La tardor avança sense ensurts; i els canvis de temperatura han estat mínims, permetent gaudir d'un clima moderat. Tot i això, les nits s'han mantingut fresques, amb valors que en alguns punts han baixat dels 10 ºC. Això ha generat contrast tèrmic entre el dia i la nit.

Tot i que la majoria de Catalunya han viscut dies d'estabilitat, el Meteocat anticipa un canvi per al cap de setmana. L'organisme meteorològic ha informat de l'arribada de núvols baixos i possibles pluges. A continuació, analitzem detalladament el pronòstic per als propers dies.

Predicció meteorològica pel cap de setmana

El Meteocat preveu l'aparició de núvols baixos, especialment a les zones del litoral. Segons l'organisme, aquests núvols podrien deixar pluges febles durant el cap de setmana. Dissabte s'espera un augment de la nuvolositat, encara que hi haurà algunes clarianes a l'interior i zones altes.

Diumenge, els núvols baixos guanyaran protagonisme, el litoral podria registrar pluges intermitents, tot i que no es preveu acumulació. L'interior de Catalunya mantindrà cels parcialment ennuvolats. Les temperatures continuaran sent suaus, amb una lleugera tendència a l'alça.

Dilluns marcarà la continuació del canvi; segons el pronòstic, els núvols persistiran al litoral, acompanyats de pluges febles. A l'interior i les zones de muntanya, el temps serà més variable, amb alguns moments de sol. La temperatura experimentarà un lleu ascens, consolidant un inici de setmana més càlid.

| Getty Images Signature

Consells pel cap de setmana

Per als que planegen activitats a l'aire lliure, és recomanable portar roba d'abric lleugera i preparar-se per a possibles pluges. Tot i que no s'esperen precipitacions abundants, la humitat serà alta, especialment a prop del mar. A l'interior, els matins continuaran sent frescos, amb temperatures més agradables al migdia.

El canvi de temps, encara que lleu, recorda la importància d'adaptar-se a les condicions de tardor. Aquest pronòstic ofereix una bona oportunitat per gaudir de la natura, amb l'encant dels paisatges canviants.

L'hivern cada cop més a prop

El canvi en les condicions meteorològiques anunciat pel Meteocat també és un recordatori de la imminent arribada de l'hivern. Les temperatures, encara que encara suaus durant el dia, comencen a donar pistes del descens que s'espera les properes setmanes.

Aquest període de transició entre la tardor i l'hivern sol caracteritzar-se per uns dies més curts, matins freds i una freqüència més gran de cels ennuvolats o plujosos. A les comarques més altes del Pirineu, les primeres gelades ja han fet acte de presència, preparant el terreny per a possibles nevades primerenques.