Gir de 180 graus amb la previsió del vent per avui

per Iker Silvosa

Els darrers dies el vent ha estat protagonista a gran part de Catalunya, deixant un rastre d'incidents menors, branques caigudes i algunes afectacions a la mobilitat. Aquest fenomen ha captat l'atenció dels ciutadans i les autoritats, que han emès alertes meteorològiques de diferents nivells. Tot i que la previsió inicial per avui mostrava un panorama més complicat, les actualitzacions més recents han portat un respir.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat aquest matí el seu avís de situació meteorològica de perill per vent. Segons l'últim comunicat, es mantenen alertes actives fins a les 13.00 hores, encara que amb una millora significativa en les previsions. Ahir, el nivell de perill establert per avui arribava al grau 3 de 6 a quatre comarques de Catalunya, fet que va generar preocupació entre la població. Tot i això, les actualitzacions recents situen el nivell màxim de perill en 1 de 6 per a tota la regió.

La previsió per avui inclou la possibilitat de ratxes de vent superiors als 25 metres per segon, especialment en zones localitzades. Tot i això, la distribució geogràfica del fenomen s'ha reduït considerablement, amb un impacte més localitzat en comparació amb les alertes extensives d'ahir. Ahir, gran part del país estava tenyida amb alertes de nivells 2 i 3, generant un nivell d'incertesa més gran.

Les previsions de Meteocat han estat fonamentals per preparar els ciutadans i els serveis d'emergència davant de possibles complicacions. Encara que el vent segueix sent un factor a tenir en compte, la rebaixa en el nivell de perill representa un alleujament important per als que temien danys més grans o interrupcions més severes al seu dia a dia.

Què esperar del vent avui i demà?

Per avui, les ratxes de vent podrien superar els 20 metres per segon a algunes comarques, especialment durant el matí. Segons Meteocat, aquestes condicions es concentraran principalment a zones puntuals i tindran una durada limitada. La previsió més favorable ha portat a una millor coordinació entre les autoritats i els ciutadans, que podran desenvolupar les seves activitats amb menys preocupacions.

Demà, en canvi, l'escenari canvia lleugerament. S'esperen ratxes màximes superiors als 20 metres per segon a diverses àrees de Catalunya. Tot i que encara és aviat per determinar si les alertes canviaran, l'equip meteorològic continuarà monitoritzant l'evolució del vent per emetre noves actualitzacions les properes hores.

Encara que les previsions siguin encoratjadores i no sembla que el vent causi durs estralls, és important mantenir-nos alertes a qualsevol actualització que pugui brindar el Meteocat.