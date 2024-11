Alerta del Meteocat: Diverses comarques en risc de pluja intensa a partir d'ara mateix

per Iker Silvosa

Després de diverses setmanes de pluges intenses a Catalunya, on s'han registrat episodis de precipitacions que han afectat greument diverses localitats, semblava que el cap de setmana portaria un respir. Tot i això, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís d'última hora que assenyala un nou risc de pluges intenses a partir d'aquesta mateixa tarda, cosa que ha posat en alerta diverses comarques de la regió. Caldrà sol·licitar a la RAE, doncs, que oficialitzi una nova versió del refrany, encara que, en aquest cas, no rimi: "A l'octubre, aigües mil".

En un tuit recent, Meteocat va informar sobre el risc meteorològic per a les properes hores, detallant que a partir de les 19.00 hores d'avui i fins a les 07.00 hores de diumenge, s'espera una intensitat de pluja considerable a nou comarques catalanes. Aquest avís indica que es podrien registrar precipitacions que superin els 20 mm en tan sols 30 minuts, cosa que representa un risc de nivell 2 de 6. Les comarques afectades per aquest pronòstic són Baix Camp, Tarragonès, Baix Penedès, Garraf, Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental i Vallès Oriental, regions on la població haurà d'extremar precaucions i mantenir-se atenta a qualsevol canvi en les condicions meteorològiques.

Aquest anunci de Meteocat també destaca que la intensitat de les pluges podria tenir una distribució local, és a dir, que afectarà de manera específica i puntual aquestes zones, cosa que podria ocasionar problemes en la mobilitat i augmentar el risc d'inundacions en àrees especialment sensibles. La combinació de la intensitat de les pluges i la possibilitat que es prolonguin durant diverses hores és una situació que requereix prendre mesures de prevenció tant per part de les autoritats com de la població en general.

Els serveis d'emergència, en alerta

La importància de seguir les recomanacions i avisos de Meteocat és fonamental en situacions com aquesta, ja que permet als ciutadans preparar-se adequadament davant de possibles eventualitats. En aquest cas, l'organisme meteorològic recomana estar atents a les actualitzacions que s'emetin a través dels seus canals oficials i evitar desplaçaments innecessaris a les zones afectades, especialment en moments de més precipitació. A més, se suggereix que aquells que resideixin en àrees propenses a inundacions prenguin precaucions addicionals, com ara revisar desguassos i assegurar-se que estiguin clars per permetre un millor drenatge de l'aigua.

Davant la possibilitat que les pluges causin estralls en infraestructures i serveis, les autoritats de les comarques en risc han engegat els seus protocols d'emergència i estan coordinant accions per respondre ràpidament davant de qualsevol eventualitat. Els cossos de seguretat i serveis d'emergència també estaran en alerta per atendre qualsevol incident que es pugui produir com a conseqüència d'aquestes pluges.

La població de les zones afectades per l'avís s'ha de mantenir informada a través dels canals oficials i, en cas d'emergència, cal contactar amb els serveis d'emergència per garantir la seguretat de tothom.