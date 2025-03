El Meteocat ho confirma: Les zones a les quals arriben les pluges dijous

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat la seva previsió per als pròxims dies, marcant un panorama de canvis en el temps amb especial atenció al dijous. Mentre que el dimecres s'espera una jornada de major estabilitat i predomini del sol, les pluges tornaran a guanyar protagonisme en diverses zones de Catalunya l'endemà.

Un dijous passat per aigua al sud i el Pirineu

Segons la predicció de mig termini publicada pel Meteocat, el dijous estarà caracteritzat per un nou augment de la nuvolositat i l'arribada de pluges persistents, especialment a les Terres de l’Ebre i altres àrees del sud del territori. També s'esperen precipitacions en sectors del Pirineu i Prepirineu, on l'orografia afavorirà el desenvolupament de ruixats més intensos.

La línia que separa l'estabilitat de la inestabilitat sembla situar-se al centre de Catalunya. Mentre que a la meitat nord s'alternaran clars i núvols sense precipitacions destacables, al sud les pluges podrien ser més contínues al llarg del dia.

Temperatures sense canvis significatius, però amb tendència a la baixa

Pel que fa a les temperatures, no s'esperen grans oscil·lacions en els pròxims dies. No obstant això, de cara al dijous, amb l'arribada de major nuvolositat i el flux d'aire més fresc, els termòmetres tornaran a descendir lleugerament. Aquest canvi serà més notori a les zones afectades per la nuvolositat i la pluja, on la sensació tèrmica serà més freda.

Què esperar en els pròxims dies?

El dimarts es perfila com una jornada de major inestabilitat, amb ruixats repartits per diverses zones, especialment a l'oest i els Pirineus. El dimecres, en canvi, serà un dia de millor temps, amb més sol i temperatures agradables. No obstant això, el dijous, el retorn de la inestabilitat portarà de nou pluges al sud i el Pirineu, marcant un tancament de setmana amb temps variable.

Per a aquells que tinguin plans a l'aire lliure, serà clau seguir les actualitzacions del pronòstic i estar atents a l'evolució de la previsió, especialment a les zones on s'esperen pluges més persistents.