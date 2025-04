El Meteocat confirma el temps que farà a Sant Jordi

Sant Jordi és una data marcada en vermell al calendari català. Cada any, milers de persones omplen els carrers per gaudir de les parades de roses i llibres, però una de les grans incògnites sempre és quin temps farà. Aquest any, els meteoròlegs del Meteocat ja han confirmat com serà el clima en aquesta jornada tan esperada. Plourà o brillarà el sol durant el dia més romàntic i literari de Catalunya?

El temps esperat a Catalunya durant Sant Jordi

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha presentat la seva previsió detallada per a la celebració del dia de Sant Jordi, i els catalans poden respirar tranquils. Aquest 23 d'abril, el clima serà favorable per gaudir plenament de totes les activitats previstes.

Segons els models predictius i les últimes imatges satel·litals, predominarà un temps assolellat en gairebé tot el territori català, encara que amb alguns matisos importants en certes comarques.

| ACN

A nivell general, es preveuen cels clars amb pocs núvols i temperatures pròpies de la primavera, molt agradables durant el migdia. Les màximes oscil·laran entre els 20 i 23 graus a la costa i prelitoral, mentre que a les zones de l'interior, com les comarques d'Osona, el Bages i la Segarra, les temperatures podrien superar lleugerament els 24 graus a les hores centrals del dia.

Hi haurà pluges o vent durant Sant Jordi?

Encara que la previsió general és de tranquil·litat meteorològica, el Meteocat destaca que cap a la tarda podria augmentar lleugerament la nuvolositat en algunes zones concretes i ploure, especialment a les comarques del Pirineu i Prepirineu català, com el Pallars Sobirà, Alt Urgell o la Cerdanya. En aquestes regions, els meteoròlegs no descarten alguna precipitació feble i puntual a última hora de la tarda, encara que de produir-se, serà molt localitzada i poc significativa.

Quant al vent, també hi ha bones notícies. El vent serà suau o moderat a la major part del territori, especialment tranquil a ciutats com Barcelona, Tarragona o Girona. No obstant això, a zones costaneres de l'Empordà, com Roses o Cadaqués, es mantindrà una brisa moderada que podria fer baixar lleugerament la sensació tèrmica cap a la tarda.

Temperatures ideals per gaudir de la festa

La previsió indica que aquest Sant Jordi serà molt semblant a l'any passat, quan el bon temps va permetre que la gent pogués gaudir sense preocupacions. La sensació tèrmica serà agradable durant tot el dia, especialment a les hores centrals. Segons el Meteocat, serà recomanable vestir amb roba còmoda i lleugera, però amb alguna peça addicional que protegeixi del lleu descens tèrmic al capvespre.

La temperatura nocturna també serà força agradable, permetent prolongar còmodament les celebracions a l'aire lliure. S'esperen mínimes al voltant dels 10 o 12 graus a ciutats com Lleida, Vic o Manresa, sent una mica més altes a les capitals costaneres.

| Canva: Juan Moyano, Canva: rosleymajid

Recomanacions per aprofitar Sant Jordi al màxim

Amb una previsió meteorològica tan positiva, el Meteocat recomana especialment protegir-se del sol, sobretot a les hores centrals del dia. L'ús de crema solar i barrets serà fonamental per gaudir plenament de la jornada sense preocupacions. A més, és important hidratar-se adequadament durant les hores en què les temperatures siguin més elevades.

També es recomana planificar bé les activitats que es duran a terme a l'exterior, aprofitant les hores matinals o primeres hores de la tarda per passejar pels carrers plens de parades i aprofitar les últimes hores del dia per assistir a esdeveniments literaris en espais tancats, si així es desitja.

Aquest Sant Jordi promet ser una jornada esplèndida per regalar roses, triar llibres i passejar sense preocupació pel clima, almenys a la major part del país.