El Meteocat confirma la segunda ola de calor: Fechas y temperaturas

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido este miércoles un aviso contundente: Catalunya se prepara para la segunda ola de calor del verano. Tras unos días de cierta tregua térmica, los termómetros volverán a escalar hasta cifras extremas en amplias zonas del territorio, especialmente en el interior.

Según el comunicado oficial, el episodio comenzará a intensificarse este jueves y se prolongará hasta el domingo 10 de agosto, cuando se espera que se alcance el pico de temperatura. Las noches tampoco darán respiro, ya que se prevén nits tropicals en buena parte del litoral catalán, es decir, noches con temperaturas que no bajarán de los 20 °C.

Aire cálido y dorsal en altura: una combinación peligrosa

El origen de este fenómeno se encuentra en la instalación de una dorsal anticiclónica en altura sobre la península Ibérica a partir del domingo. Esta situación provocará la entrada de una masa de aire extremadamente cálido procedente del norte de África, lo que incrementará notablemente las temperaturas tanto de día como de noche.

| Canva

El Meteocat ha compartido un meteograma de Lleida que anticipa temperaturas muy por encima de lo habitual para estas fechas. En concreto, se prevé que se superen los valores correspondientes al percentil 98, lo que significa que serán más altas que el 98 % de los registros máximos diarios entre junio y agosto en la última década.

Temperaturas: ¿dónde se notará más?

Las temperaturas más extremas se registrarán en las comarcas del interior, donde los termómetros podrían alcanzar los 40 °C, especialmente en puntos de Ponent, la Catalunya Central y la Depresión del Ebro. Localidades como Lleida, Cervera, Tremp o Tàrrega podrían ser las más afectadas.

| XCatalunya, Sarwono de FeatherpenCS, PraewBlackWhite

En el litoral, el calor será más moderado pero también muy intenso. Las máximas podrían situarse entre los 33 y 35 °C, y lo más preocupante será la persistencia del calor nocturno. En zonas como Barcelona, Mataró, Tarragona o Blanes, las temperaturas mínimas podrían no bajar de los 24 o incluso 25 °C.

Y después del domingo... ¿llegará el alivio?

Aunque el domingo se prevé como el día más extremo, con el pico de calor en toda Catalunya, no se espera una bajada significativa de temperaturas inmediatamente después. Algunos modelos indican que el aire cálido podría persistir durante varios días más, con una ligera tendencia a la normalización a partir del miércoles 13 o jueves 14.

El Meteocat seguirá actualizando sus predicciones, especialmente si se detecta un aumento del riesgo de incendios forestales, muy vinculado a la sequedad del terreno y a estas temperaturas extremas.

Segundo aviso del verano… ¿y cuántos más?

Este episodio marca la segunda ola de calor del verano de 2025 en Catalunya. La primera se registró a mediados de julio, aunque fue algo menos intensa. Sin embargo, las previsiones climáticas a medio plazo no descartan que pueda producirse una tercera ola de calor si la tendencia actual continúa.

La situación vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el cambio climático y sus consecuencias directas. Episodios extremos como este se están volviendo más frecuentes, intensos y prolongados, obligando a las instituciones y a la ciudadanía a prepararse cada año con mayor antelación.

Catalunya se enfrenta así a otro desafío climático. El calor aprieta, y esta vez lo hará con fuerza. La segunda ola ya está aquí.