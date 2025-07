Anunci urgent del Meteocat per la pluja intensa: Tot es complica

per Joan Grimal

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un nou avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja que afecta bona part del territori català des de la tarda de dijous fins a la nit de dissabte.

Segons les previsions, existeix una elevada probabilitat que es produeixin precipitacions que superin els 20 mm en només 30 minuts, especialment durant dissabte, quan el nivell d'alerta s'eleva a 3 sobre 6, el més alt previst per aquests dies.

Pluges generalitzades amb risc de tempesta

El pronòstic alerta de la possibilitat de ruixats intensos que podrien anar acompanyats de tempestes elèctriques i pedra. Tot i que dijous i divendres el risc es manté en un nivell 2 sobre 6, amb una afectació més localitzada, dissabte la previsió empitjora: s'espera una afectació més extensa a la meitat sud i nord-est de Catalunya.

La intensitat prevista supera els 20 mm per mitja hora, cosa que suposa pluges molt intenses en períodes curts de temps. Aquestes precipitacions poden causar acumulacions ràpides d'aigua, desbordaments locals i complicacions en la mobilitat tant a carretera com en zones urbanes amb problemes de drenatge.

Àrees afectades i franges horàries crítiques

Divendres 11 de juliol, la previsió indica un augment progressiu de la inestabilitat, especialment durant la franja horària de 12 a 18 hores, quan gran part de la Catalunya central i el nord-est estaran sota avís groc (nivell 2 de 6). Durant el matí, els fenòmens es mantindran més concentrats a la part oriental, però amb el pas de les hores s'espera que s'estenguin.

Dissabte 12 de juliol és, sens dubte, el dia més conflictiu. L'alerta groga s'estén a gairebé tota Catalunya, i en zones del sud com les Terres de l’Ebre i part del Camp de Tarragona, el nivell puja a taronja (nivell 3 de 6), cosa que indica risc moderat-alt. La distribució serà extensa, cosa que significa que les tempestes no seran aïllades, sinó que afectaran múltiples comarques al mateix temps.

Meteocat demana precaució a la població

Davant d'aquest episodi de pluges intenses, el Meteocat recomana extremar les precaucions. S'aconsella evitar desplaçaments innecessaris en les hores de més risc, no creuar rius o barrancs encara que semblin segurs, i no estacionar vehicles en zones inundables.

També es suggereix revisar canals, terrasses i zones d'evacuació d'aigua per evitar danys materials. Des de Protecció Civil, es recorda que aquest tipus d'episodis de pluja intensa a l'estiu poden desencadenar situacions perilloses en molt poc temps, sobretot en zones muntanyoses o urbanes amb poca capacitat d'absorció.

Context meteorològic i tendència

Aquest episodi forma part d'un patró d'inestabilitat generalitzada que s'ha intensificat durant aquesta setmana. L'arribada de tempestes des de l'Atlàntic i l'escalfament del sòl després de diversos dies de calor han creat les condicions perfectes per a la convecció atmosfèrica.

Els núvols de desenvolupament vertical es formen amb rapidesa i descarreguen amb intensitat, especialment en hores centrals del dia. Segons les previsions actuals, la situació començarà a estabilitzar-se a partir de diumenge, quan les pluges quedaran restringides a zones del nord-est i s'obriran clarianes a la resta del territori.

Cap de setmana passat per aigua

Catalunya es prepara per a un cap de setmana marcat per la pluja. La població ha d'estar atenta a les actualitzacions del Meteocat i seguir les indicacions de les autoritats. Tot i que els registres previstos no impliquen un episodi extrem, l'extensió del fenomen i la possibilitat de tempestes fan que la prudència sigui imprescindible.