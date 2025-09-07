El Meteocat confirma pluja a gairebé tot Catalunya: quan i on afectarà

Els models meteorològics comencen a dibuixar un escenari notablement més inestable, preparant el terreny per a un episodi de precipitacions que guanyarà protagonisme.
La transició atmosfèrica es perfila com la prèvia d’un fenomen que requerirà l’atenció de gran part de la població a l’inici de la propera setmana. Aquest canvi de temps, llargament anticipat pels experts, obligarà a guardar la roba d’estiu i a preparar els paraigües a múltiples punts de la geografia catalana.
Un canvi atmosfèric imminent activa les alertes
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís oficial per Situació Meteorològica de Perill (SMP) a causa de la previsió de pluges. L’alerta s’activarà de manera generalitzada a partir de les vuit del matí de dilluns, estenent-se de manera continuada fins a les dues de la tarda de dimarts.
El criteri principal per a aquest avís és la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Aquest tipus de precipitació, caracteritzada per la seva torrencialitat, pot generar complicacions sobtades en zones urbanes i en punts vulnerables de la xarxa viària. Tot i que el grau de perill s’ha fixat en un nivell baix, concretament en 1 sobre una escala de 6, no s’ha de subestimar el potencial d’aquests ruixats.
Dilluns: Un mantell de pluja de nord a sud
Durant la jornada de dilluns 8 de setembre, el risc de xàfecs s’estendrà per una àmplia porció del territori, abastant pràcticament totes les comarques litorals i prelitorals. Des de l’Alt Empordà fins al Baix Ebre, gran part de Catalunya es veurà afectada.
Comarques com el Gironès, la Selva, el Maresme, el Barcelonès, i tot el Vallès, veuran un augment progressiu de la nuvolositat amb ruixats intermitents. La previsió indica que aquests xàfecs aniran sovint acompanyats de tempesta, per la qual cosa no es descarta l’activitat elèctrica.
Puntualment, també es podrien registrar episodis de calamarsa o pedra. La distribució del fenomen serà força àmplia, afectant de manera irregular però persistent durant tot el dia.
La matinada i matí de dimarts prenen el relleu
L’estabilitat persistirà durant la matinada i les primeres hores de dimarts 9 de setembre, tot i que la distribució geogràfica del risc presentarà lleugeres modificacions. Els mapes de previsió mostren que el perill es concentrarà de nou a les províncies de Barcelona i Girona.
Comarques com el Bages, el Moianès i Osona podrien registrar els ruixats més significatius durant aquest segon tram de l’episodi de pluges.
La persistència de les precipitacions en aquestes àrees prelitorals podria incrementar el risc de crescudes sobtades en rieres i torrents, un factor a vigilar atentament. Cap al migdia de dimarts, s’espera que la situació comenci a remetre de manera paulatina, amb una clara tendència a l’estabilització atmosfèrica.