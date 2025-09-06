Alerta: 7 comarques en risc per pluja intensa a partir d’aquesta data

L'estabilitat atmosfèrica que ha predominat durant els últims dies sembla que té les hores comptades en una part del territori català. L'ambient assolellat i les temperatures encara càlides d'aquest inici de setembre conviden a gaudir d'activitats a l'aire lliure.
Tanmateix, els models meteorològics avançats ja assenyalen un canvi significatiu en les condicions del temps per a l'inici de la pròxima setmana. Una pertorbació s'acosta i promet alterar la calma actual amb fenòmens meteorològics de desenvolupament ràpid i de notable intensitat localitzada.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill (SMP) per intensitat de pluja per a la jornada de dilluns. Aquesta alerta respon a la previsió de precipitacions que podrien superar el llindar dels 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts.
Aquesta quantitat d'aigua, caiguda en un interval de temps tan breu, representa un risc considerable en zones vulnerables. Aquest tipus de ruixats pot provocar crescudes sobtades de rieres, inundacions en zones baixes i dificultats en els sistemes de drenatge urbans. L'advertiment oficial es mantindrà actiu durant una franja horària concreta, que abasta des de les dues fins a les vuit de la tarda.
Un canvi brusc de temps per a dilluns
La transició del cap de setmana a l'inici de la setmana laboral estarà marcada per un notable augment de la inestabilitat al nord-est de Catalunya. L'avís emès per les autoritats meteorològiques correspon a un nivell de perill moderat, concretament d'1 sobre una escala de 6. No és el nivell màxim d'alerta però indica una alta probabilitat que es produeixin ruixats localment forts.
És fonamental no subestimar aquests avisos, ja que la naturalesa localitzada d'aquests fenòmens fa que puguin descarregar amb gran virulència en punts molt concrets de l'àrea assenyalada.
Les comarques afectades pels ruixats
La distribució geogràfica del fenomen, segons indica el mapa de perill, se centra principalment en comarques interiors. En concret, les set comarques que es troben sota el llindar d'avís per pluges intenses són Osona, Moianès, Ripollès, Garrotxa, Lluçanès, Berguedà i el Bages.
En aquestes àrees, s'espera que la inestabilitat sigui més acusada durant la tarda de dilluns 8 de setembre, coincidint amb el màxim escalfament diürn.
És important recalcar que l'avís no implica que hagi de ploure amb intensitat a tota l'extensió d'aquestes comarques simultàniament, sinó que en elles existeixen les condicions idònies perquè es desenvolupin aquests nuclis tempestuosos.
Davant d'aquesta situació meteorològica, es recomana a la població de les comarques afectades que extremin les precaucions durant la franja horària de l'avís. És aconsellable evitar els desplaçaments per carretera que no siguin imprescindibles. La pluja intensa pot reduir dràsticament la visibilitat i crear basses d'aigua a la calçada.
Així mateix, s'ha d'evitar romandre a prop de rius, torrents o zones inundables pel risc de crescudes sobtades. És crucial mantenir-se informat a través dels canals oficials del Servei Meteorològic de Catalunya per seguir l'evolució de la previsió.