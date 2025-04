El Meteocat confirma pluges intenses a mitja Catalunya dins de poques hores

per Iker Silvosa

La climatologia primaveral és famosa pel seu caràcter imprevisible i canviant, capaç de transformar ràpidament jornades assolellades en autèntics desafiaments meteorològics. Precisament això és el que anticipa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) amb un avís recent que podria alterar considerablement els plans de molts catalans durant les pròximes hores.

El pronòstic divulgat per Meteocat adverteix de precipitacions intenses en diverses comarques catalanes, generant certa inquietud entre aquells que planejaven gaudir d'activitats a l'aire lliure aquest cap de setmana. L'alerta, emesa recentment, especifica clarament les zones afectades i els potencials riscos que comporta aquest episodi de pluges intenses.

| ACN, XCatalunya, Accountanz

Què està succeint exactament a Catalunya?

Segons l'última actualització oficial del Meteocat, diverses comarques catalanes estan sota alerta groga per precipitacions intenses. Aquest nivell d'alerta implica que les pluges poden superar els 20 mm en tan sols 30 minuts, una quantitat significativa que podria generar situacions d'acumulació d'aigua en zones urbanes i rurals, a més de complicar el trànsit.

Les comarques afectades directament per aquesta alerta són nombroses i abasten àmplies zones del territori català. Entre elles destaquen el Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia, Bages, Osona, Ripollès, Garrotxa, Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, Selva, Pla de l'Estany, Moianès, Berguedà, Solsonès, Segarra, Urgell, Pla d'Urgell, Noguera, Segrià, Garrigues, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès, Priorat i Ribera d'Ebre.

L'avís també subratlla la possibilitat que aquestes pluges vagin acompanyades localment de tempestes i calamarsa, la qual cosa podria complicar encara més el panorama meteorològic i requerir atenció especial per part de la població.

Evolució i temporalitat del fenomen

Aquest fenomen meteorològic començarà a manifestar-se durant la tarda de diumenge, prolongant-se fins a la matinada de dilluns, amb major intensitat entre les 14:00 hores de diumenge i les 02:00 hores de dilluns, segons especifica clarament l'avís meteorològic emès per Meteocat.

Durant aquesta franja horària, es preveu que les precipitacions intenses assoleixin ràpidament el llindar definit per l'alerta groga, provocant una ràpida acumulació d'aigua i possibles problemes en infraestructures sensibles, com carreteres secundàries, passos subterranis i zones propenses a inundacions urbanes.

A mesura que avanci la nit, les pluges podrien perdre intensitat gradualment, però la situació continuarà sent delicada durant les hores nocturnes en algunes zones concretes, especialment aquelles més vulnerables a aquest tipus d'episodis meteorològics intensos.

Donada la intensitat prevista, les autoritats recomanen extremar les precaucions en desplaçaments, especialment en carretera, evitant en la mesura del possible desplaçar-se per vies secundàries o zones fàcilment inundables. També és aconsellable assegurar finestres i balcons per evitar problemes derivats de possibles ratxes de vent associades a aquestes tempestes.