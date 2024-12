El Meteocat confirma on nevarà des d'ara i tota la matinada

La neu és un fenomen que transforma els paisatges de Catalunya en escenaris de postal. Encara que no és tan freqüent com en altres regions del nord de la península, les nevades sempre generen interès i certa incertesa. En aquesta comunitat, les zones més habituals per a l'acumulació de neu són les comarques pirinenques i algunes àrees prepirinenques.

Aquestes nevades solen coincidir amb onades de fred polar o borrasques intenses que baixen les temperatures. En general, la neu apareix a Catalunya quan les temperatures descendeixen per sota dels zero graus i les precipitacions coincideixen amb aquestes condicions. Aquest fenomen es dona especialment a l'hivern, encara que també pot succeir a la tardor i principis de primavera.

La cota de neu varia segons la intensitat del fred i la humitat, sent habitual en altures superiors als 1.000 metres.L'impacte de la neu no només es percep en el paisatge, sinó també en l'activitat diària. Afecta la mobilitat, l'accés a certes àrees rurals i les infraestructures; per això, sempre que hi ha previsió de nevades, Meteocat emet avisos específics per garantir la seguretat de la població.

| Wikipedia

Avisos del Meteocat per a la matinada

El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat els seus avisos per neu per a les pròximes hores. Segons el butlletí emès, les nevades més intenses es concentraran al Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça. En aquestes zones, l'acumulació podria superar els 20 centímetres a partir dels 1.400 metres d'altitud.

L'alerta estarà activa des d'aquesta tarda fins a les 7 del matí. Encara que el grau de perill és moderat (1 sobre 6), es recomana extremar la precaució en les àrees afectades. Durant la matinada, la cota de neu descendirà ràpidament; i segons Meteocat, podria arribar fins i tot als 800 metres en alguns punts localitzats.

El seguiment meteorològic destaca que les nevades seran locals i no afectaran el conjunt del territori català. La resta de la comunitat romandrà sense riscos meteorològics significatius. No obstant això, és important estar atents als canvis bruscos en la meteorologia.

Consells per afrontar la neu

Si vius en una zona afectada per les nevades, és fonamental estar preparat. Mantén provisions d'emergència com llanternes, bateries i aliments; assegura't de tenir roba d'abrigar adequada i revisa l'estat de la calefacció. Si has de viatjar, verifica l'estat de les carreteres i porta cadenes al cotxe.

| Canva

A casa, evita sortir innecessàriament durant les hores més crítiques. Protegeix les canonades del fred extrem per prevenir trencaments. Si estàs a l'aire lliure, ves amb compte amb les zones relliscoses i evita transitar per camins desconeguts.

La neu, encara que bella i emocionant, requereix precaució per evitar contratemps. Amb les recomanacions adequades, és possible gaudir d'aquest fenomen sense riscos.