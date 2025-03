Canvi de 180 graus en el temps: Es confirma el dia que se'n van les pluges

per Mireia Puig

El temps a Catalunya torna a sorprendre amb un gir que podria canviar els plans de molts catalans durant els pròxims dies. Després de jornades marcades per pluges persistents i cels coberts en gran part del territori, finalment els meteoròlegs han confirmat la data exacta en què tornarà la calma i el sol tornarà a ser protagonista.

Últims dies d'inestabilitat: Quan tornarà el sol?

L'inici de la setmana a Catalunya ha estat dominat per cels ennuvolats i precipitacions repartides en diverses comarques, especialment a les zones del nord i nord-est del país. De fet, segons les últimes previsions, dimarts s'espera que les pluges siguin generalitzades a tota la regió, afectant especialment el Pirineu, Prepirineu i algunes zones d'interior, amb fenòmens tempestuosos puntuals.

La raó d'aquesta situació està en un sistema de baixes pressions que s'ha posicionat sobre el Mediterrani, afavorint l'entrada d'aire humit des del mar. Això ha provocat nuvolositat abundant i pluges intermitents a la majoria de comarques catalanes, amb major intensitat a la meitat nord, on fins i tot podrien registrar-se acumulacions destacades.

No obstant això, els models meteorològics més recents indiquen que aquesta dinàmica està a punt de canviar radicalment, marcant un clar punt d'inflexió cap a mitjans de la setmana.

Dimecres: la transició cap a un nou escenari meteorològic

Dimecres serà el dia clau per notar aquest important canvi de tendència. Les precipitacions es reduiran considerablement, quedant restringides a algunes zones molt puntuals del nord, principalment en àrees properes a les comarques pirinenques. De fet, segons els mapes facilitats pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), durant aquest dia s'apreciarà clarament com el sol comença a obrir-se pas des del sud cap al nord, encara que la nuvolositat encara persistirà en algunes regions interiors.

Comarques com el Barcelonès, el Baix Llobregat i bona part del litoral i prelitoral central gaudiran ja des de primera hora d'una jornada assolellada, mentre que Girona i el nord de Lleida podrien mantenir alguns núvols residuals que no impediran una millora evident respecte a dies anteriors.

Dijous: Torna el sol a gairebé tot el territori català

L'estabilització definitiva del temps tindrà lloc dijous, quan la dorsal anticiclònica finalment s'imposi amb força sobre Catalunya. Aquest dia, pràcticament tot el país es llevarà amb cels clars i temperatures en clar ascens. Només alguns núvols alts i dispersos podrien afectar lleugerament la zona nord del país, especialment a la Val d'Aran o punts aïllats de la Cerdanya.

La costa catalana, des de Tarragona fins a la Costa Brava, serà la més beneficiada amb un retorn clar del sol, convertint-se novament en la destinació perfecta per a aquells que desitgin gaudir d'activitats a l'aire lliure o passejades per la platja. Les temperatures diürnes augmentaran progressivament, recuperant valors propis de la primavera que ja estem gaudint, amb màximes que podrien superar els 20 graus en àrees properes al litoral central i sud.

Recomanacions per aprofitar el bon temps

Amb aquest gir favorable en les condicions meteorològiques, des de Meteocat recomanen aprofitar l'estabilització per realitzar activitats a l'aire lliure, sempre tenint en compte que les nits seguiran sent fresques en zones interiors i de muntanya. També és important destacar que, després de diversos dies de pluges, camins rurals i senders podrien estar encara relliscosos o enfangats, especialment a les zones muntanyoses, per la qual cosa es recomana prudència a l'hora de realitzar excursions.

Finalment, no hem d'oblidar la protecció solar, ja que amb el retorn del sol i els cels clars, la radiació ultraviolada torna a augmentar de manera considerable, especialment en hores centrals del dia.

Aquest esperat canvi meteorològic retorna la primavera a Catalunya després d'uns dies grisos, marcant dijous com el dia oficial en què direm adeu a les pluges. Una notícia que, sens dubte, serà ben rebuda per tots els que esperaven gaudir del sol i de l'aire lliure amb total tranquil·litat.