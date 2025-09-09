Meteocat confirma que avui continua la pluja: comarques més afectades, risc 4 sobre 6

L'episodi d'inestabilitat meteorològica afronta la seva jornada final a Catalunya, encara que es resisteix a desaparèixer completament. Després de diversos dies d'avisos i precipitacions intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès una nova actualització.
El matí d'aquest dimarts confirma que la pluja seguirà present, encara que el focus de major risc s'ha traslladat. El mapa de perill torna a canviar, concentrant l'atenció en una nova zona del territori català. La situació requereix una darrera jornada de paciència i precaució abans de la millora definitiva del temps.
L'actualització de Meteocat per a la jornada de dimarts
L'últim informe de l'organisme oficial, emès a primera hora, detalla l'escenari per a les pròximes hores. La principal novetat és un canvi en la intensitat de la precipitació prevista pels meteoròlegs. El llindar de perill se situa ara en pluges que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.
Encara que aquesta xifra és inferior a la dels dies anteriors, encara representa una quantitat d'aigua considerable. L'avís es mantindrà actiu fins a les vuit del vespre d'avui, moment en què s'espera que la inestabilitat remeti. El grau de perill màxim es manté en un notable nivell 4 sobre 6, cosa que justifica no relaxar l'atenció.
El nord-est de Catalunya, nou epicentre del risc
La geografia del risc ha variat substancialment, sent ara el nord-est del país la zona més compromesa. El mapa de perill tenyeix de color taronja, que indica un risc alt, la pràctica totalitat de la província de Girona. Concretament, les comarques que han d'extremar la vigilància són el Baix Llobregat, el Garraf, el Baix Penedès i el Tarragonès.
A més, la previsió indica que els ruixats aniran acompanyats localment de tempestes elèctriques, afegint un factor de risc addicional.
Una llarga taca groga cobreix la resta del territori
Encara que la màxima preocupació se centra a Girona, una extensa àrea del centre i est de Catalunya roman sota avís groc. Aquest nivell de perill moderat afecta comarques com el Barcelonès o el Vallès Occidental. També s'inclouen en aquesta franja de risc comarques de la Catalunya Central com Osona, el Moianès i el Bages.
Això significa que, si bé la probabilitat de pluja torrencial és menor, encara es poden produir xàfecs localment intensos. En aquestes zones, la variabilitat serà la tònica dominant durant gran part de la jornada d'avui. L'oest de Catalunya, en canvi, queda ja majoritàriament al marge d'aquest episodi de precipitacions.
Precaució fins a última hora del vespre
La previsió convida a mantenir la prudència, especialment durant la franja matinal i el migdia a les comarques gironines.
S'aconsella als conductors que circulin amb molta precaució per la xarxa viària de la zona. És important evitar les proximitats de rieres o torrents davant possibles crescudes sobtades i ràpides.
La situació atmosfèrica tendirà a estabilitzar-se de manera progressiva a mesura que avanci la tarda. La retirada definitiva dels avisos, prevista per a les vuit del vespre, marcarà el final d'aquest prolongat temporal. A partir de llavors, s'espera l'arribada d'un temps molt més estable i tranquil