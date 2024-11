Dos voluntaris amb excavadora donen una lliçó a les administracions incompetents

Enmig del caos que va deixar la darrera DANA a la Comunitat Valenciana, són els mateixos ciutadans els qui, amb el seu esforç, estan contribuint a tornar la normalitat als carrers. Les intenses pluges van provocar inundacions i destrosses a diversos municipis, deixant al seu pas una estela de runa, vehicles danyats i carrers intransitables. Tot i que s'esperava una ràpida resposta dels serveis d'emergència per aclarir les àrees més afectades.

A moltes zones, l'ajuda oficial ha estat mínima o inexistent, i ha generat gran frustració entre els residents. Tot i la falta de suport institucional, la comunitat ha demostrat una gran resiliència. Veïns i voluntaris de tot arreu s'han unit per netejar i ajudar en allò que poden.

Un exemple clar d'aquesta solidaritat és el de dos joves que, provinents de Dénia, es van desplaçar fins a Sedaví amb una excavadora per remoure els enderrocs que bloquejaven els carrers. La seva presència i treball no només van ser ben rebuts. Si no que també van contrastar amb l'absència de suport dels organismes oficials, cosa que va generar una onada d'indignació a les xarxes socials.

La denúncia d'una ciutadana a les xarxes socials

Gema Ortiz, resident de Sedaví, no va dubtar a expressar el seu descontentament a X (Twitter). A través d'un tuit, va denunciar la situació d'abandó en què hi ha moltes zones afectades. Descrivint com aquests dos joves voluntaris havien vingut a ajudar mentre la presència de militars, policies, bombers o fins i tot la Unitat Militar d'Emergències (UME) brillava per la seva absència.

En les seves paraules, va qualificar aquesta situació de "punyetera vergonya". Reflectint el sentiment d'impotència que senten molts habitants que han vist casa seva i carrers inundats sense rebre l'ajuda esperada de les autoritats.

Aquest tuit ha ressonat en xarxes, i ha estat compartit per milers de persones que s'han sentit identificades amb el missatge d'Ortiz. Per a molts, aquesta imatge de voluntaris al capdavant de les tasques de neteja sense suport institucional ha servit per qüestionar el paper de les autoritats en aquests desastres. I la seva capacitat per respondre de manera ràpida i efectiva a emergències.

| ACN

La reacció ciutadana davant la inacció de les autoritats

La manca d'una intervenció oficial ràpida ha deixat un buit que la ciutadania ha hagut d'omplir. Persones com els dos joves de la localitat de Dénia són uns exemples de solidaritat en temps de crisi, i el seu esforç ha esdevingut símbol de resistència i autoajuda. Amb una simple excavadora, aquests voluntaris han demostrat que el compromís ciutadà pot ser més efectiu i resolutiu que no pas la maquinària burocràtica que s'espera en aquests casos.

Tot i això, la situació planteja preguntes preocupants sobre la preparació i el desplegament de les forces d'emergència en moments crítics. Si bé és comprensible que les autoritats es puguin veure desbordades en moments de catàstrofe.

La percepció d'abandó i la manca de suport per part d'organismes estatals o autonòmics només augmenta la frustració i el descontentament dels afectats. La situació exposada per Ortiz és només un exemple d'una problemàtica que afecta diversos municipis de la Comunitat Valenciana. On els veïns estan prenent mesures a les seves pròpies mans per restaurar les seves comunitats.