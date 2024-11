El Meteocat avisa: Dilluns més de 40 litres per metre quadrat en una zona catalana

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat aquest diumenge al matí l'avís de situació de perill per precipitacions. Es podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al sud del país aquest diumenge. I els 40 litres per metre quadrat dilluns a les Terres de l'Ebre, el Priorat i el Baix Camp.

També es preveuen pluges, encara que menys intenses, a la resta del litoral català. De moment els Bombers de la Generalitat van registrar 14 avisos per incidències provocades per les tempestes entre dissabte a les 20.00 hores i diumenge a les 10.00 hores.

Tot i això, Protecció Civil ha informat que no s'ha superat el llindar d'intensitat de pluja ni hi ha hagut incidències. Tot i que es manté alerta el Pía especial d'emergències per risc d'inundacions a Catalunya (Inuncat). Per això es demana extremar les precaucions quant a mobilitat i activitats a l'aire lliure.

El clima per demà

El Meteocat ha emès un avís d'alerta meteorològica per al proper dilluns 4 de novembre de 2024 a diverses zones de Catalunya a causa de la possibilitat de pluges intenses. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, en algunes àrees es podria arribar a acumular fins a més de 40 litres per metre quadrat en tan sols uns 30 minuts.

Aquest llindar representa un risc important, especialment a les àrees assenyalades amb un nivell de perill moderat (2/6) i alt (4/6). Aquestes precipitacions, a més, podrien estar acompanyades d'algunes tempestes i fortes ratxes de vent, cosa que incrementa la probabilitat de situacions d'emergència a certes zones del territori.

La distribució de l'alerta abasta principalment el sud de Catalunya, on s'han activat els nivells de perill alt, amb un màxim de quatre sobre sis en algunes comarques. A la resta del territori, encara que el risc és menor, es manté una advertència moderada que indica la possibilitat de precipitacions considerables en uns intervals curts de temps.

| Getty Images

El Meteocat ha indicat que l'evolució del risc serà variable al llarg del dia. Amb els períodes de més risc situats entre les primeres hores de la matinada i el migdia, quan les precipitacions es podrien intensificar.

L'avís meteorològic subratlla també la possibilitat de fenòmens addicionals com la caiguda de calamarsa o la formació de tempestes elèctriques, cosa que podria agreujar les condicions adverses en algunes àrees. Davant d'aquesta situació, el Servei Meteorològic de Catalunya recomana a la població que extremi les precaucions.

Especialment als desplaçaments i a les activitats a l'aire lliure. A més a més, s'aconsella seguir de prop les actualitzacions dels canals oficials per estar informats sobre el desenvolupament de la situació climàtica.

La matriu de perill presentada pel Meteocat combina tant la intensitat de les precipitacions com la probabilitat que se superin els límits establerts. Aquest sistema permet preveure els riscos associats i ofereix una guia visual per entendre la severitat de les precipitacions previstes. Amb aquesta informació, s'espera que els ciutadans puguin prendre les precaucions necessàries. I que les autoritats locals preparin els mecanismes de resposta i ajuda en cas que calgui intervenir.