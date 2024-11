L'excusa de Pedro Sánchez per fugir del poble durant la visita a Paiporta

El dia d'avui a València ha estat marcat per una nova jornada de solidaritat dels ciutadans espanyols als carrers més afectats pel temporal de la Dana. Tot i això, el que semblava ser un matí d'ajudes a les víctimes i els afectats, ha acabat sent relegat a un segon Pía per unes imatges lamentables. I és que, sense cap vergonya, alguns dels alts càrrecs del país han estat en una de les zones més afectades per la DANA, la ciutat valenciana de Paiporta.

Allí, en un intent de netejar la seva imatge, s'han dirigit el president del Govern, Pedro Sánchez, juntament amb la família reial i el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Tot i així, la seva jugada els ha sortit força malament, i han hagut d'acabar fugint 'per potes' davant les esbroncades i insults dels ciutadans que estaven ajudant.

El motiu de la fugida

L'escorta del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha decidit avortar la visita que el cap de l'executiu estatal havia de fer a Paiporta, a la Comunitat Valenciana, després d'haver rebut el llançament de fang i altres objectes. Fonts de la Moncloa han explicat que ha estat arran d'aquestes accions que els agents han activat el protocol de seguretat i han traslladat Sánchez al centre de comandament.

| ACN

Havia de fer una passejada pel poble amb els reis i el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que sí que han fet una breu visita malgrat la tensió, les esbroncades i el llançament de fang. Segons les mateixes fonts, tots els membres de la comitiva estan bé.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha abandonat Paiporta visiblement afectat després dels disturbis. Quan es dirigia cap al cotxe oficial, els veïns l'han seguit escridassant i els seus escortes l'han protegit amb paraigües per evitar que li arribés més fang.

El motiu del rebuig de la ciutadania

La gestió del desastre de la DANA a diverses zones d'Espanya ha evidenciat les mancances en la resposta de diferents institucions, incloent-hi tant el govern central liderat per Pedro Sánchez com l'autonòmic a la Comunitat Valenciana, presidit per Carlos Mazón. La lentitud en l'activació d'ajuts i la manca de planificació preventiva han estat criticades per sectors socials i polítics.

En el cas del govern de Pedro Sánchez, s'ha assenyalat la demora a la declaració de zona catastròfica per a les àrees més afectades, cosa que va alentir l'arribada d'ajudes i recursos a les famílies i negocis damnificats. A més, la resposta inicial de les institucions centrals, especialment en coordinació amb els serveis d'emergència i en la comunicació de protocols d'actuació a la població, ha estat titllada d'insuficient.