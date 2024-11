Alerta sanitària en aquests productes de Bonpreu i ALDI

per Sergi Guillén

El passat 25 d'octubre, es va llançar una alerta sanitària sobre la possible presència del bacteri 'Listeria monocytogenes' en un producte específic de Bonpreu: els peus de porc precuits. Aquest anunci va provocar preocupació entre els consumidors de Catalunya, Aragó i altres regions que solen adquirir aquest tipus de productes a la cadena de supermercats Bonpreu i ALDI. El bacteri 'Listeria monocytogenes' és conegut per causar la malaltia anomenada listeriosi, una infecció que pot resultar perillosa, especialment per a dones embarassades, persones grans i aquelles amb sistemes immunològics debilitats.

L'alerta inicial, centrada als peus de porc precuits, va ser ràpidament atesa per Bonpreu. Que va procedir a retirar el producte afectat de les prestatgeries i a comunicar la situació tant als clients com a les autoritats sanitàries.

A més, el producte "Mans de porc cuites" de la marca "El Mercat d'ALDI" també va ser assenyalat per risc de contaminació. Tots dos productes es distribuïen a Catalunya i Aragó, i l'empresa va emetre una advertència per evitar-ne el consum. Aquests productes estaven envasats al buit, congelats, i presentaven dates de caducitat recents, cosa que va facilitar la identificació dels lots afectats.

Nous productes identificats

Tot i les mesures inicials, les autoritats van continuar amb el seu procés de recerca i seguiment, fet que va portar a una ampliació de l'alerta. Els dies posteriors, es van identificar més productes que també podrien estar contaminats amb 'Listeria monocytogenes'.

| BonpreuEsclat, AESAN

La nova llista de productes inclou "Orella cuita" i "Morro cuit", productes molt consumits a la cuina tradicional catalana. Aquests es comercialitzen sota diferents marques com Totcuit, Comercial Pocre, Carns Albet, Embotits Santa Cruz, Can Llobateras, entre d'altres, estenent la preocupació a una major quantitat de consumidors.

La distribució d'aquests productes no es va limitar exclusivament a Bonpreu; algunes marques que utilitzen aquests productes també es distribueixen a altres establiments. Això augmenta l'abast de l'alerta i subratlla la importància que els consumidors revisin amb cura l'origen d'aquests aliments.

Les autoritats han treballat juntament amb l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) i la Xarxa d'Alerta Alimentària Europea. Per gestionar aquesta situació i evitar el consum de productes potencialment perillosos.

Per a la tranquil·litat dels consumidors, Bonpreu i ALDI han seguit els procediments de seguretat alimentària estipulats. Implementar controls de qualitat i dur a terme la retirada de productes amb la major rapidesa possible. Les autoritats recomanen que aquells que puguin haver adquirit aquests productes n'evitin el consum i els tornin al punt de compra.

A més, si algú ha consumit algun dels productes afectats i presenta diferents símptomes com vòmits, diarrea o febre, ha d'anar a un centre de salut immediatament. Aquests són alguns dels indicis d'una possible infecció per listeriosi.

Aquest cas ressalta la importància de la supervisió i control a la cadena alimentària. Especialment quan es tracta de productes envasats que poden arribar a moltes persones a diferents punts de venda. Les autoritats i els supermercats continuen monitoritzant la situació, assegurant que qualsevol nou producte identificat com a potencialment contaminat sigui retirat a temps.