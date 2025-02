Acampa davant de l'Ajuntament per una situació surrealista amb inquiokupes

per Sergi Guillén

Albert Grabalosa porta des de dilluns acampat davant l'Ajuntament de Ribes de Freser (Ripollès) per fer visible una situació que considera injusta. Fa un any que va llogar el seu pis a una família que, des de fa mesos, incompleix el contracte i no paga el lloguer.

Calcula que acumula un deute de 7.000 euros entre factures de llum i gas que consumeixen els inquilins (tenen un menor) i denuncia que no pot assumir-ho amb la pensió que té de 600 euros. Fa uns dies es va suspendre el desallotjament i demana rapidesa als Serveis Socials per recuperar casa seva. El cas ja està en mans de la justícia. L'Ajuntament diu que no pot fer res, que és un cas "complex" i recorden que és competència del Consorci de Benestar Social del Ripollès.

"Jo vull recuperar casa meva". Així de contundent es mostra Albert Grabalosa, de 56 anys i veí de Ribes de Freser. Fa un any va llogar el seu pis a un conegut i van signar un contracte. "Ell em va dir que necessitava un pis -uns 2 o 3 mesos- i que després ja li donaven un pis de protecció", explica. Els inquilins però no han marxat des d'aleshores i només li han pagat tres mesos, segons explica Grabalosa.

| ACN

El punt d'inflexió

El detonant, segons detalla, va ser quan els va notificar que no volia renovar-los i que havien de marxar. "Al contracte ja deia que, als sis mesos, tenir dret a dir si seguíem o no i li vaig enviar un burofax dos mesos abans per dir-li", remarca.

Des d'aleshores la situació no ha deixat d'empitjorar, segons Grabalosa. Ara acumula ja un deute de 7.000 euros en factures de llum i calefacció que no pot assumir amb la seva pensió. Ja els han tallat el gas i el pròxim mes els tallaran la llum per impagament. "Em passen factures de 300 euros pels calefactors endollats, és una despesa terrible", es queixa.

Aquest dimecres al matí tenia una reunió amb Serveis Socials del Consorci de Benestar Social del Ripollès, que és qui porta el cas. "Vull que em tornin casa meva o els denunciaré també", assenyala. Porta des de dilluns acampat de forma precària -la tenda es sosté amb troncs- i té una taula i una cadira i un full per recollir signatures de suport.

| ACN

"Un 10% del poble ja ha signat", explica, afegint que alguns veïns de la zona li han portat mantes i menjar com a mostra de solidaritat. Grabalosa cuida els seus pares, que viuen en un altre habitatge. Durant aquests mesos ha viscut en un local de la família de forma provisional.

Es va suspendre el desnonament de la setmana passada

La justícia va ordenar el desnonament del pis el dijous de la setmana passada. Però al final es va suspendre. Segons l'Ajuntament, es tracta d'una família vulnerable perquè hi viu un menor. "És un cas complex", admet l'alcaldessa, Mònica Sanjaume, qui afirma tenir "les mans lligades" perquè és competència dels jutjats i Serveis Socials.

Tanmateix, l'alcaldessa demana agilitat a les administracions i subratlla que és un cas "excepcional" i que no tenen constància d'ocupacions d'habitatges. Actualment, el consistori només disposa d'un habitatge d'emergència social que no tenen disponible en aquests moments perquè ja s'està utilitzant.

Per la seva banda, des del Consorci de Benestar Social han declinat donar detalls del cas. "Atenem a totes les persones que ho demanen", asseguren, afegint que els recursos es distribueixen tenint en compte "criteris objectius".

Grabalosa no vol sentir parlar d'anar a un habitatge de forma temporal. "Jo tinc casa meva, amb un grup que me l'ocupen", conclou.